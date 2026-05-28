町田のエリキ「アリソン選手はすごく良いキャラクターをしている仲間」

北中米ワールドカップ（W杯）に臨むブラジル代表は、2002年の日韓大会以来24年ぶりとなる頂点を狙う。

異国の地で奮闘するJリーガーにとっても、母国の行く末は関心事。FC町田ゼルビアのFWエリキに優勝国を問われると「お察しの通り、ブラジル代表が優勝するのではないかと思っています」と予想した。

「理由としては、ブラジル代表は素晴らしいタレントが揃っていますし、今までも過去に優勝回数が多いということ。それから、（大会前に苦しい状況に置かれていた）1994年はベベット選手、それからロマーリオ選手ですね、そういう選手たちが活躍した大会になりました。理由としてはそういう部分ですね」

そして、注目選手として挙げたのはFWネイマールだ。2年7か月ぶりとなったサプライズ選出には疑問の声も上がるが、「数々の素晴らしい選手たちが功績を挙げたように、この2026年のワールドカップはネイマール選手の大会になるのではないかなと、そういうふうに期待しています」とエリキは太鼓判を押す。

「プロ選手としてのキャリアというのは、非常に難しい道のりを彼は歩んできていると思います。怪我であったりとか、それからいろんな噂であったりとか、いろんな誹謗中傷もされてきていると思います。そういうことを乗り越えて、間違いなく彼は輝かしいキャリアを続けていくのではないかと思っています」

また、ブラジル代表の26人の中に友人もいる。「ドウグラス・サントス選手と、アリソン選手。実はU-20ブラジル代表でチームメイトだったので、長い付き合いがあります。それから、ヴィニシウス・ジュニオール選手はフラメンゴ時代に対戦したことがあって、ユニフォームも交換しました」と笑顔を見せる。

「アリソン選手はすごく良いキャラクターをしている仲間で、それから、人柄は人格者というか、非常に人としても素晴らしいです。本当にリアリスト（現実主義者）で、真のプロフェッショナルだと思っています。それから、ギターを弾くのも上手ですよ（笑）。素晴らしい、本当に良い人柄の持ち主ですね」

日本のファンにも、世界最高のゴールキーパーとも言われるアリソンのことをもっと知ってほしいと話すエリキ。「うちのチームメイトで言うと谷晃生選手のように、大事な場面でチームを救ってくれる、好セーブだったり素晴らしいプレーを見せてくれると思います」。ブラジル代表を救う好セーブに注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大 / Keita Kudo）