

文化放送で放送中のラジオ番組『莉犬のSTPRadio!』は、番組冠イベント「莉犬のSTPRadio! Presents STPR文化祭」を、2026年9月20日（日）に東京ガーデンシアターで開催する。

2024年10月の放送開始以来、若年層を中心に絶大な支持を集める『莉犬のSTPRadio!』は、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の「莉犬」がパーソナリティを務めるレギュラーラジオ番組。

昨年7月に幕張メッセで開催された初の冠イベント「STPR夏祭り」では、三部構成で延べ約15,000人を動員した。

STPR Familyからゲストを招いて開催された前回のイベントは、浴衣姿のメンバーによる「射的トーク」や、番組おなじみ企画の「組み合わせ最強いちごみるく！」、そして会場全体が一体となった「盆おどり～ぬ」など、ラジオの枠を超えたエンターテインメントで大きな話題を呼び、この大好評を受け、このたび第2弾開催が決定した。

「文化祭」をコンセプトに開催される今回は、東京ガーデンシアターを会場に、STPR所属のてるとくん(騎士X - Knight X -)、ぷりっつ(AMPTAKxCOLORS)、メルト・ダ・テンシ(めておら - Meteorites -)がゲストとして登場。そして新たに「すにすて- SneakerStep」のやなとも参戦。前回の盛り上がりをしのぐ、一日限りの特別な「STPRの文化祭」を届ける。

5月27日（水) 22時よりチケット販売開始、詳細はイベント特設サイトにて案内。

https://www.joqr.co.jp/lp/STPRadio-Event2026/

また、5月23日(土)から全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通販で「莉犬のSTPRadio! Presents すとぷりアニメイトフェア『RADIO DJ STYLE』」も開催中で、ラジオDJをテーマとした「すとぷり」の描き下ろしイラストグッズが好評販売中。

番組パーソナリティの莉犬は、開催にあたり以下のコメントを寄せている。

「莉犬のSTPRadio! Presents STPR文化祭」の開催が決定しました！ 去年の夏祭りも、普段のライブとは違った楽しいイベントだったのですが、今年のテーマの「文化祭」も久々なので、すごく楽しみにしています！！ 文化祭といえば・・・お化け屋敷？ 屋台なんかは流石にないかな？ メンバーも去年のぷりちゃん、てるきゅん、メルメルに加えて、去年夏祭りでダンスを作ってくれたやなちょが参戦！ 是非是非みなさん遊びに来てください！ 文化祭で遊ぼう！ 愛羅武勇！

【イベント概要】

■イベント名： 「莉犬のSTPRadio! Presents STPR文化祭」

■開催日： 2026年9月20日（日）

■出演：

莉犬（すとぷり）、てるとくん（騎士X - Knight X -）、

ぷりっつ（AMPTAKxCOLORS）、メルト・ダ・テンシ（めておら - Meteorites -）、やなと（すにすて- SneakerStep）

■会場： 東京ガーデンシアター

■公演時間： 第1部 ～笑顔満祭～ 開演 13:30

第2部 ～愛羅武勇～ 開演 18:00

■イベント特設サイト： https://www.joqr.co.jp/lp/STPRadio-Event2026/

■チケット価格： 8,000円(税込)

■主催： STPR、ムービック、文化放送

■協力： 東映エージエンシー、文化放送開発センター

【フェア概要】

■タイトル： 莉犬のSTPRadio! Presents すとぷりアニメイトフェア『RADIO DJ STYLE』

■開催期間： 2026年5月23日(土) ～ 2026年6月14日(日)

■開催場所： 全国アニメイト、アニメイト通販、ムービック通販

■フェア特設ページ： https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114912

【番組概要】

■番組名： 『莉犬のSTPRadio!』 （読み：りいぬのえすてぃーぴーれでぃお）

■放送日時： 毎週水曜日 午後9時30分～10時00分

■出演： 莉犬（すとぷり）

■メールアドレス： stpr@joqr.net

■推奨ハッシュタグ： #STPRadio

■ポッドキャスト：（PodcastQR）https://podcastqr.joqr.co.jp/programs/stpr