乃木坂46・川桜に聞く、令和のアイドル根性論「私がスケートと学業を諦めなかった理由」

本気のフィギュア、アイドルと学業の両立

YouTubeの「乃木坂配信中」というチャンネルに、乃木坂46に加入した直後の川粼桜さんのドキュメンタリーが公開されている。そこでは、淡々とではあるけれど、彼女の壮絶なフィギュアとの格闘の日々が語られている。中学2年生のときに、昇級試験に12回も落ちてしまったこと。合格したときは、コーチが泣いて喜んでくれたこと。中2でカナダ、中3でラスベガスに単身渡って、フィギュアスケートの指導を受けたこと……。

浅田真央さんに憧れて始めた習い事と、10年間も彼女は格闘を続けた。乃木坂加入と同時に入学した立教大学も、今年の春、無事卒業した。可憐な見た目からは想像できないほどの“ど根性体質”だ。ファースト写真集『エチュード』がオリコン上半期“本”ランキング BOOKランキング ジャンル別「写真集」にて1位に輝いた桜さんへのインタビュー後編では、フィギュアと学業の両立や、学業とアイドルの両立によって桜さんが体得したものは何だったのかを紐解いていく。

母の時間を奪っちゃってる

「『何でも自分でやらなきゃ』と思うようになった理由の一つは、3人きょうだいの真ん中であることも影響しているかもしれません。兄と妹がいて、普段はすごく仲良しなんですけど、パワーバランス的にどっちかの味方をすることは良くないと思っていたので、私は常に“中立”を保つようにしていました（笑）。そのときに、何でも自己解決する癖がついたようにも思います。

あとは、やっぱりスケートをやっていたことが大きかったです。レッスン場までは、基本的に母が送迎してくれていたんですが、早朝練習に間に合わせるためには、毎朝4時起きしなきゃならなくて。朝練を終えて学校に行って、学校終わりにレッスン場に直行して、夜になって自宅に戻ったらご飯を食べて眠って、次の日また4時起き……。そんな日々がずっと続いていたので『母の時間を奪っちゃってるな』と申し訳なく思っていました。お金もかかるスポーツなので、私が弱音を吐いて、応援してくれている家族を悲しませたり、不安にさせたり、失望させることはしたくなかったというのもあります」

昇格試験を12回受けた理由

中学2年生の時、フィギュアの昇級試験を12回も受けたときも、「もう辞める」とは言わなかった。

「落ちるたびに大泣きしていましたけど、次の日は朝4時に起きて、いつも通り練習に行っていました。家族はもちろんですが、コーチとか、すごく周りの方に支えていただいてる実感があったので、『何とかしてこの人たちを喜ばせたい』っていう気持ちが大きくて。最後に受かったときは、いつも励ましてくれていたコーチと抱き合って泣きました。

音楽に合わせた振付の時間はいつもすごく楽しかったんですが、エレメンツ（※ジャンプやスピンなど一つ一つの要素）はあまり……。試験では、とにかくいろんなエレメンツをクリアしなければならなくて、ジャンプやスピンとかに集中しすぎると、表現に全然集中できなかったりして。振付の時間が好きだったのに、エレメンツの心配ばっかりしている時間が苦しかったです」

「キャンパスライフ」は諦めて

フィギュアと学業を両立させる日々を乗り越え、4年前からは、アイドルと学業を両立させる日々が始まった。先頃終えた大学生活を彼女は「常に自分に余裕がなかった」と振り返る。

「お仕事の合間に学校に通っていると、1人で授業を受けたりすることも多かったですし、もちろん友達なんかできるはずもなくて。周りのみんながすごく楽しそうにしてるのを見て『あ、やっぱ私はみんなと違うんだ』っていう引け目はずっと感じていました。でも私には、乃木坂46という別の居場所があったから、自分が選んだ道を正解にしたいなと思って、キャンパスライフは諦めて、仕事に向き合おうと思い切れた。

高校1年生の頃から第一志望にしていた大学でしたし、家族からも、『大学だけは卒業しなさい』と言われていたので、途中で辞める発想はなかったです。高校時代は、休み時間も勉強漬けでした。席替えのアンケートでも、前の席に行きたい人だけ希望が通りやすかったんですが、私は一番前の真ん中、教卓のすぐ前の、誰も行きたくない席を志望して（笑）。先生の授業を受けて、家に帰ってからも復習して。。それを3年間続けて、勉強も根性で乗り終えていました」

おばあちゃんにも見てほしい

「エチュード」の最終ページに綴られた「手紙」には、大学とアイドル活動の両立の難しさにも触れられている。彼女は自分の原動力になっているものを一言で「根性」というけれど、その持ち前の根性を発揮する上で欠かせないのが、「自分に関わってくれた人たちのことを少しでも喜ばせたい」という思いだ。

「小さい頃から、母には、『将来はこういう風になってほしい』ということを言われて育ってきました。娘には、安定した幸せを手にしてほしいという親心だと思うのですが、『いい大学に入って、いい会社に就職して、素敵な人と結婚してほしい』という、平凡かもしれないけれども、だからこそ堅実で誠実な夢を託してくれていた気がします。今の仕事に挑戦することも、最初はすごく反対してたんですけど、私が『絶対に両立させる』と言ったので、納得してくれた。実を言うとおばあちゃんも、私がアイドルをやると言ったらすごく悲しんで（苦笑）。今は前よりも応援してくれていますけど、まだ『うーん』って感じはあるみたいです」

フィギュアスケートチームが大活躍したミラノオリンピックで感動したシーンを聞くと、「団体戦が特に感動しました」という答えが。

「私だったら、『一人の方が何でも背負えてラク』とか思っちゃうんですけど、今回の団体戦を見ていて、みんなの『日本のために頑張ろう』とか『このチームのために頑張ろう』という熱量が緊張よりも勝っている気がして。それがすごく素敵だなと思いました。

人って、『自分のために』よりも『誰かのために』の方が力は湧くんです。去年初めてフロントにも選んでいただいたときに、『フロントに選んでいただいたことを1回きりで終わらせたくない』って思ったのは、ファンの人を失望させたくなかったからで、自分のプライドとかエゴとか、そういうのはどうでもよかった。この写真集も、一人でも多くの人に喜んでもらいたいからいいものにしたいと思ったし、自分の持っているものを全て出し切って挑みました。だから、できればおばあちゃんにも見てほしい。私が、『アイドルになってよかった』と思えた、その幸せの全てが詰まっているので」

川粼桜（かわさき・さくら）

2003年4月17日生まれ。神奈川県出身。小学1年生からフィギュアスケートを始め、4年生のときにはクラブチームに所属。高校1年生までの10年間、練習に明け暮れた。2022年乃木坂46の5期生オーディションに合格。今年、立教大学を卒業。4月14日に発売されたファースト写真集「エチュード」（新潮社）が、2週連続でオリコン写真集ランキングの1位、オリコン上半期“本”ランキング BOOKランキング ジャンル別「写真集」にて1位に輝く。

『エチュード』

乃木坂46 5期生“さくたん”こと川粼桜さんの1stソロ写真集。

フランスのニースとパリの2ヵ所で撮影され、「撮影の時系列順」に構成されている。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びての水着撮影も。花の都・パリでは、22歳という年齢の大人びた雰囲気と可愛らしさとが重なり合う。

着用する衣装もスタイリストさんと入念に打ち合わせを重ねて準備を進めたという。私服姿での撮影カットも収録されており、まさに桜さん自身を解放していく様子が伝わってくる。新潮社刊

【前編】「大丈夫」と思えるようになった…乃木坂46・川粼桜が語る「アイドルの転換点」