お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（61）が、26日深夜放送のTBSラジオ「JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演し、ダチョウ倶楽部40周年ライブの舞台裏を語った。

ダチョウ倶楽部の結成40周年を記念したお笑いライブが25日、都内で開かれ、多くのゲストが出演。爆笑問題もステージに立った。

その後の打ち上げでは、ステージを観覧に来ていたタレント島崎和歌子と、楽屋で会ったという。太田は「またお前、『オールスター感謝祭』で散々、怒ってたな」と、島崎にいじりを入れたことを明かした。

島崎は4月に放送された同局系「オールスター感謝祭’26春」で、恒例の赤坂5丁目ミニマラソンの参加希望者がわずか9人と少なかったことに激怒。「一番の花形のイベントですよ？何年やってると思ってるんですか、冗談じゃないですよ！」と訴えたことが、“ブチギレ”騒動として話題になっていた。

太田は「“だって、9人ですよ？聞いて下さいよ？信じられます？”って、まだ怒ってるんだよ」と回顧。「“あれ、最高だった。ネットニュースで見て大笑いした”って。あんなことで怒ってる島崎…。“お前、バラエティー愛してるんだな”って。“9人って、どうなんですか？考えられないですよ、昔だったら”って」と、島崎とのやりとりを説明した。

一方で島崎は、「怒っちゃいけないんですかね、私。老害って言われちゃう」と、周囲の反応を気にする様子も見せていたという。そこで太田は、島崎に助言。「“そんなことない。次からもどんどん怒れ。注目は次の感謝祭だから。島崎がどう怒るかにかかっている。あれを全部、伝統芸にしろ。とにかく最初から怒って出て行け”って、散々言ってて」と明かした。

レース中では外の道も走るため、事故を未然に防ぐため、赤坂消防署の協力も仰いでいるという。「“消防署の了解も取って、赤坂消防署にも協力してもらってやっているのに、9人って何よ？”って怒ったんだって。そしたら、“その後、赤坂消防署から感謝の手紙が来た”って」。島崎から意外な後日談が飛び出したといい、太田は「最高だよね、その話」と大笑いしていた。