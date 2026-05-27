「日本企業は内向き」のウソ。ニコン86％、三菱自動車77％に見る、3大財閥系「海外売上高ランキング」
「日本企業は内向きで、世界での競争力を失っている」――そんなイメージを抱いてはいないでしょうか。しかし、企業の「海外売上高比率」というリアルな数字を覗いてみると、その認識は小気味よいほどに覆されます。
ニコンの86％、さらには驚異の「100％」を叩き出す三井海洋開発など、三菱・三井・住友の主要企業を比較すると、名門企業たちの“本当の主戦場”はむしろ世界市場にあることが見えてきます。
本記事では、東洋経済新報社の記者である山川清弘氏の著書『教養としての 三菱・三井・住友』（飛鳥新社）より一部抜粋・編集し、ランキング上位に並ぶ名門企業の世界戦略と、知られざる「世界で稼ぐ力」に迫ります。
特に、素材・化学・自動車・精密機器といったメーカー勢の数字には目を見張るものがあります。
三菱自動車工業（77％）も、海外比率が非常に高い企業です。国内市場では苦戦が続いていますが、東南アジアを中心に、「パジェロ」や「アウトランダー」といったSUVが高い人気を誇っています。
AGC（69％）、三菱ガス化学（68％）、三菱マテリアル（57％）といった素材メーカーも、海外比率が高い企業です。素材産業は、「世界共通で必要とされる製品」を扱うため、自然と海外比率が高くなるようです。
次いで高いのが、プラント建設の東洋エンジニアリング（77％）です。プラントの設計・建設を手がけ、世界中でプロジェクトを展開しています。
そして、繊維・素材の東レ（61％）。炭素繊維、フィルム、繊維など、多様な素材を世界中に供給しています。特に炭素繊維は、航空機や自動車の軽量化に不可欠な素材として、ボーイング、エアバスといった航空機メーカーに採用されています。
住友精化（74％）、住友ゴム工業（72％）、住友化学（70％）といった化学・素材メーカーも、海外比率が非常に高い企業です。これらの企業は、自動車、電子機器、建設など、世界共通で必要とされる製品を供給しているため、自然と海外比率が高くなります。
国内市場の縮小が叫ばれる現代だからこそ、知名度や国内のシェアだけでなく、このように「世界を舞台にどれだけ稼げているか」という視点を持つことは、企業の真の実力や将来性を見極めるうえで、大人の外せない「教養」と言えるでしょう。
山川清弘（東洋経済新報社 記者） プロフィール
1967年、東京都生まれ。東洋経済新報社に入社後、記者として放送、ゼネコン、銀行、コンビニ、旅行など担当。『会社四季報プロ500』編集長、『会社四季報』副編集長、『週刊東洋経済プラス』編集長などを経て『株式ウイークリー』編集長および「会社四季報オンライン」編集部編集委員。著書に『世界のメディア王 マードックの謎』（今井澂氏との共著、東洋経済新報社）、『ホテル御三家 帝国ホテル、オークラ、ニューオータニ』（幻冬舎新書）、『教養としての三菱・三井・住友』（飛鳥新社）など。
(文:山川清弘（東洋経済新報社 記者）)
ニコンの86％、さらには驚異の「100％」を叩き出す三井海洋開発など、三菱・三井・住友の主要企業を比較すると、名門企業たちの“本当の主戦場”はむしろ世界市場にあることが見えてきます。
海外売上高比率で見える「世界で稼ぐ力」「日本企業は内向きだ」というイメージがあるかもしれませんが、3グループの主要企業を「海外売上高比率（売り上げのうち海外でどれだけ稼いでいるか）」で見ると、その認識は覆されます。
特に、素材・化学・自動車・精密機器といったメーカー勢の数字には目を見張るものがあります。
三菱グループは「精密・自動車・素材」が海外で強い三菱グループでトップに立ったのはニコン（86％）。カメラや半導体露光装置といった精密機器は、日本よりも世界市場が主戦場です。特に半導体露光装置は、世界の半導体産業を支える重要な役割を担っています。
三菱自動車工業（77％）も、海外比率が非常に高い企業です。国内市場では苦戦が続いていますが、東南アジアを中心に、「パジェロ」や「アウトランダー」といったSUVが高い人気を誇っています。
AGC（69％）、三菱ガス化学（68％）、三菱マテリアル（57％）といった素材メーカーも、海外比率が高い企業です。素材産業は、「世界共通で必要とされる製品」を扱うため、自然と海外比率が高くなるようです。
三井グループは「海洋・プラント・素材」で世界を攻める三井グループで最も海外比率が高いのは、意外にも三井海洋開発（100％）です。この会社は、海底油田・ガス田の開発に必要なFPSOを専門とする企業で、その事業の性質上、売上のすべてが海外から生まれています。
次いで高いのが、プラント建設の東洋エンジニアリング（77％）です。プラントの設計・建設を手がけ、世界中でプロジェクトを展開しています。
そして、繊維・素材の東レ（61％）。炭素繊維、フィルム、繊維など、多様な素材を世界中に供給しています。特に炭素繊維は、航空機や自動車の軽量化に不可欠な素材として、ボーイング、エアバスといった航空機メーカーに採用されています。
住友グループは「化学・素材」で世界市場に深く食い込む住友グループでトップに立ったのは、日本板硝子（82％）です。2006年、英国の大手ガラスメーカー、ピルキントン社を買収したことで、一気にグローバル企業へと変貌しました。
住友精化（74％）、住友ゴム工業（72％）、住友化学（70％）といった化学・素材メーカーも、海外比率が非常に高い企業です。これらの企業は、自動車、電子機器、建設など、世界共通で必要とされる製品を供給しているため、自然と海外比率が高くなります。
国内市場の縮小が叫ばれる現代だからこそ、知名度や国内のシェアだけでなく、このように「世界を舞台にどれだけ稼げているか」という視点を持つことは、企業の真の実力や将来性を見極めるうえで、大人の外せない「教養」と言えるでしょう。
山川清弘（東洋経済新報社 記者） プロフィール
1967年、東京都生まれ。東洋経済新報社に入社後、記者として放送、ゼネコン、銀行、コンビニ、旅行など担当。『会社四季報プロ500』編集長、『会社四季報』副編集長、『週刊東洋経済プラス』編集長などを経て『株式ウイークリー』編集長および「会社四季報オンライン」編集部編集委員。著書に『世界のメディア王 マードックの謎』（今井澂氏との共著、東洋経済新報社）、『ホテル御三家 帝国ホテル、オークラ、ニューオータニ』（幻冬舎新書）、『教養としての三菱・三井・住友』（飛鳥新社）など。
(文:山川清弘（東洋経済新報社 記者）)