「彼女感があってやばい」土屋太鳳、ベッドの上でリラックスする姿を公開「こんな顔に産まれたかった」
俳優の土屋太鳳さんは5月26日、自身のInstagramを更新。ベッドの上でリラックスする姿を披露しました。
【写真】土屋太鳳、ベッドの上でリラックスする姿
「#テレビ朝日 系列で“#水9”ドラマ『#ボーダレス〜広域移動捜査隊』の第7話が放送されます」「写真は第6話の冒頭 よくよく見ていただくと分かるのですが、桃子、めっ・・・ちゃ端っこに寝てます。ころがり落ちそうなくらい端っこなのですが蕾も同じくらい端っこなので、配信などでぜひチェックしてみてください」と、説明しました。
ファンからは、「可愛い」「この太鳳ちゃん彼女感があってやばいです」「明日のボーダレス楽しみです！」「こんな顔に産まれたかった」「可愛すぎる」「素敵ですね。ドラマ、楽しく見てます」「美しい」と、絶賛の声が上がっています。
(文:中村 凪)
【写真】土屋太鳳、ベッドの上でリラックスする姿
「素敵ですね。ドラマ、楽しく見てます」土屋さんは「こんばんは！東京はひさしぶりに月が見えています」とつづり、放送中のドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊』（テレビ朝日系）のオフショットを4枚載せています。土屋さんがベッドの上でかわいらしく穏やかな表情を見せる姿です。
ファンからは、「可愛い」「この太鳳ちゃん彼女感があってやばいです」「明日のボーダレス楽しみです！」「こんな顔に産まれたかった」「可愛すぎる」「素敵ですね。ドラマ、楽しく見てます」「美しい」と、絶賛の声が上がっています。
「とっても綺麗」25日には「光の祭典『TOKYO LIGHTS 2026』が一昨日23日から31日まで開催されていて、私は一足先に先行内覧会を拝見してきました」と、大きな地球型のライトの前に立つソロショットを公開していた土屋さん。コメントでは、「とっても綺麗」「地球型の作品も素敵です」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)