サンダーがGAME5を制しNBAファイナル進出に王手…MVPのシェイが32得点9アシストで勝利に貢献

5月27日（現地時間26日）、ペイコムセンター（オクラホマ州オクラホマシティ）で「NBAプレーオフ2026」ウェスタン・カンファレンス・ファイナルのオクラホマシティ・サンダーvsサンアントニオ・スパーズのGAME5が行われ、サンダーが127－114で勝利。シリーズを3勝2敗として、2年連続でNBAファイナル進出に王手をかけた。

ホームのサンダーは、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー、ルーゲンツ・ドート、ジャレッド・マケイン、チェット・ホルムグレン、アイザイア・ハーテンシュタインが先発出場。一方でスパーズは、ディアロン・フォックス、ステフォン・キャッスル、デビン・バッセル、ジュリアン・シャンペニー、そしてビクター・ウェンバンヤマがスターターに名を連ねた。

第1クォーター、サンダーはホルムグレンが積極的に得点を奪い、勢いに乗る。一方でスパーズもこれまでシュートタッチに苦しんだシャンペニーが気を吐き、試合は一進一退の様相を見せる。第2クォーターに入るとサンダーは、控えのケイソン・ウォレス、ジェイリン・ウィリアムズの3ポイントでリードを奪い、試合出だし低調だったシーズンMVPのシェイが徐々にギアを上げ試合の主導権を握り、69－58と11点リードで試合を折り返す。

後半開始直後にはサンダーがディフェンスでスパーズのミスを誘発し、ドートやシェイが得点でけん引。さらに、GAME3の立役者でこの試合先発起用のマケインが、連続得点などでこの試合最大の20点差をつける。最終クォーターにもマケインやアレックス・カルーソが随所で3ポイントを沈め、スパーズの反撃を退けた。

勝利したサンダーでは、シェイが32得点9アシストをマーク。控えのカルーソが3ポイント4本を含む22得点を挙げ、マケインも20得点と先発起用の期待に応えた。後がなくなったスパーズはキャッスルが24得点、シャンペニーが22得点を記録したが、エースのウェンバンヤマがフィールドゴールを15本中4本に抑え込まれ終始リズムをつかめずに終わった。

注目が集まるGAME6は、29日（同28日）に舞台をスパーズのホーム、フロストバンクセンター（テキサス州サンアントニオ）に移して行われる。

■試合結果



サンアントニオ・スパーズ 114－127 オクラホマシティ・サンダー



SAS｜27｜31｜33｜23｜＝114



OKC｜29｜40｜32｜26｜＝127

【動画】WCF「スパーズvsサンダー」第5戦ハイライト