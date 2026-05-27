アジア株 まちまち、台湾株は大幅続伸 アジア株 まちまち、台湾株は大幅続伸

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東京時間17:38現在

香港ハンセン指数 25328.23（-271.22 -1.06%）

中国上海総合指数 4093.73（-51.65 -1.25%）

台湾加権指数 44256.80（+731.43 +1.68%）

韓国総合株価指数 8228.70（+181.19 +2.25%）

豪ＡＳＸ２００指数 8717.65（+59.81 +0.69%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75941.44（-68.26 -0.09%）



２７日のアジア株は、まちまち。前日のナスダックとＳ＆Ｐ５００が最高値を更新したことで、一部の市場は堅調に推移した。一方、米国とイランの和平協議への不透明感から下落する市場も見られた。台湾株は大幅続伸。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が５％超の大幅高となったことで、半導体関連株を中心に上昇した。半導体メーカーの台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）、ファブレス半導体メーカーの聯発科技（メディアテック）、電源装置関連メーカーの台達電子（デルタ・エレクトロニクス）が上昇を主導した。 豪州株は反発。一般消費財、ハイテク、不動産、公益事業などが上昇した。なお、シンガポール市場は休場。



上海総合指数は続落。コンピューター部品メーカーの海光信息技術、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、レアアース生産の中国北方稀土（集団）高科技が売られた。



香港ハンセン指数は続落。不動産会社の長江実業集団（ＣＫアセット・ホールディングス）、医薬品メーカーの石薬集団、海上輸送会社の東方海外国際（オリエント・オーバーシーズ）、ビール会社の華潤ビール（チャイナ・リソーシズ・ビール）、電気自動車（ＥＶ）メーカーのＢＹＤ（比亜迪）、通信機器・部品メーカーの小米集団（シャオミ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は反発。ギャンブルマシン製造・販売のアリストクラート・レジャー、カジノ・ゲームサービス会社のザ・ロッタリー、ネットワークソリューションのメガポート、石油・ガス会社のオリジン・エナジー、不動産会社のグッドマン・グループが買われる一方で、バイオテクノロジー会社のメソブラスト、ドローン検知技術企業のドローンシールドが売られた。

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