「サカナクションの快進撃に嫉妬」the telephonesが明かした本音にあのちゃん納得：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。
5月26日（火）の放送は、3人組ロックバンド・the telephonesが登場。4択クイズでメンバーを深掘り！
【動画】「サカナクションの快進撃に嫉妬」the telephonesが明かした本音にあのちゃん納得
岡本伸明（Syn./Cowbell./Shriek.）、石毛輝（Vo./Gt./Syn.）、松本誠治（Dr.）による、“DISCO”をコンセプトに掲げるダンスロックバンド・the telephones。
2005年に埼玉県北浦和で結成され、2015年には武道館公演を成功させた。2023年にベースが脱退し現在は3人体制ながら、昨年には活動20周年を迎えた。
活動歴が長いにもかかわらず、謎に包まれているthe telephones。今回は、バンドのエピソードを基にした4択クイズ企画を実施。あのちゃんとササキが回答し、正解数を競う。
第1問「バンド名『the telephones』の由来は？」
A：セイジ（誠治）がテレクラにハマっていた
B：相談相手のライブハウスのマスターが電話中だった
C：電話のように“みんなと繋がる”という意味を込めて
D：ノブとセイジがテレアポのバイト仲間
あのちゃんは王道っぽい「C」を予想するが、正解は「B」。
自分たちで考えていたバンド名について、石毛は「拗らせたカッコつけた名前だった」と回顧。当時働いていたライブハウスのマスターに相談した際、電話中だったマスターから「お前らテレフォンズでいいじゃん」と言われ、そのまま採用したという。
第2問「石毛が実際に作った料理はどれ？」
ササキが「写真のお寿司、何のってるの？」とネタを聞くも、石毛は「ホタテ…っぽい貝」と怪しい回答。あのちゃんが「演じてる可能性あるよ」と指摘すると、ササキは「え〜！ こんな下品な寿司？」とコメントし、一同大爆笑！
しかし、正解はなんと「寿司」。実は石毛には寿司店でのアルバイト経験があり、一芝居に騙されてクロワッサンを選んだ2人は悔しがる。
第3問「the telephonesが才能に嫉妬しているミュージシャンは？」
A：サカナクション
B：くるり
C：back number
D：50TA（狩野英孝）
あのちゃん＆ササキは「back number」と予想するも、正解は「サカナクション」。
石毛は、デビュー時期が近いからこそ、その快進撃に嫉妬したと明かした。
第4問「バンド内の暗黙のルールは？」
A：メンバーのオナラがいい音の時は「ありがとう」と言う
B：ツアー中、大浴場では裸で体を流し合う
C：それぞれの誕生日には毎年手紙を送る
D：突然死んでしまった時のためにエロ系グッズの隠し場所を共有
果たして正解は？
この他、「人生を変えた大事件」「やめられない癖」など、巧みなクイズであのちゃんとササキを翻弄！ 続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
5月26日（火）の放送は、3人組ロックバンド・the telephonesが登場。4択クイズでメンバーを深掘り！
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岡本伸明（Syn./Cowbell./Shriek.）、石毛輝（Vo./Gt./Syn.）、松本誠治（Dr.）による、“DISCO”をコンセプトに掲げるダンスロックバンド・the telephones。
2005年に埼玉県北浦和で結成され、2015年には武道館公演を成功させた。2023年にベースが脱退し現在は3人体制ながら、昨年には活動20周年を迎えた。
第1問「バンド名『the telephones』の由来は？」
A：セイジ（誠治）がテレクラにハマっていた
B：相談相手のライブハウスのマスターが電話中だった
C：電話のように“みんなと繋がる”という意味を込めて
D：ノブとセイジがテレアポのバイト仲間
あのちゃんは王道っぽい「C」を予想するが、正解は「B」。
自分たちで考えていたバンド名について、石毛は「拗らせたカッコつけた名前だった」と回顧。当時働いていたライブハウスのマスターに相談した際、電話中だったマスターから「お前らテレフォンズでいいじゃん」と言われ、そのまま採用したという。
第2問「石毛が実際に作った料理はどれ？」
ササキが「写真のお寿司、何のってるの？」とネタを聞くも、石毛は「ホタテ…っぽい貝」と怪しい回答。あのちゃんが「演じてる可能性あるよ」と指摘すると、ササキは「え〜！ こんな下品な寿司？」とコメントし、一同大爆笑！
しかし、正解はなんと「寿司」。実は石毛には寿司店でのアルバイト経験があり、一芝居に騙されてクロワッサンを選んだ2人は悔しがる。
第3問「the telephonesが才能に嫉妬しているミュージシャンは？」
A：サカナクション
B：くるり
C：back number
D：50TA（狩野英孝）
あのちゃん＆ササキは「back number」と予想するも、正解は「サカナクション」。
石毛は、デビュー時期が近いからこそ、その快進撃に嫉妬したと明かした。
第4問「バンド内の暗黙のルールは？」
A：メンバーのオナラがいい音の時は「ありがとう」と言う
B：ツアー中、大浴場では裸で体を流し合う
C：それぞれの誕生日には毎年手紙を送る
D：突然死んでしまった時のためにエロ系グッズの隠し場所を共有
果たして正解は？
この他、「人生を変えた大事件」「やめられない癖」など、巧みなクイズであのちゃんとササキを翻弄！ 続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！