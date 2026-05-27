「えーっ！」海原やすよ、半日で辞めたアルバイトの店名明かす 「制服が好きで」→「お昼の休憩で疲れて疲れて」
姉妹漫才師の海原やすよ ともこが、26日放送のカンテレ『やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です』（毎週火曜 後8：00 ※関西ローカル）に出演し、海原やすよが半日で辞めたアルバイトを明かした。
【写真】海原やすよ＆ともこ、当時阪神の青柳投手、オリックス・頓宮選手、元阪神・能見篤史氏の5ショット
「誰しもやってみたいアルバイトある！」と題し、関西人500人に聞いた「やってみたいアルバイト」のアンケート結果を見ながらトーク。豊崎由里絵は「スターバックスの店員にあこがれて。気のせいかもしれないけどきれいな人ばっかりやってるイメージじゃないですか」と切り出し、2店舗で面接を受けるもどちらも落ちたと明かした。
やすよは「キメツケ！のバイト話になると絶対出てくるのが、私はサーティワンが制服が好きで行ったバイト」とエピソードを披露。姉の海原ともこが「やっちゃん言ってあげて、どれぐらいやったか」と向けると、やすよは「半日」と即答して、スタジオから「えーっ！」「謝ってこい！」と驚きの声があがった。
やすよは「なんかね、やっぱりちょっと甘く見たんでしょうね。初めにすぐ接客なんてできひんし、アイスを2回で丸くするっていう訓練から入るんやけど、全然できへんくて」と解雇。ともこが様子を見に行ったところ「（やすよの表情が）めっちゃ切れてるんですよ」状態だったという。
「お昼の休憩で疲れて疲れて、そのまま帰った」とやすよはぶっちゃけ、その後店長から電話が入ったと振り返った。
番組は、カンテレドーガ、TVerで見逃し配信。
【写真】海原やすよ＆ともこ、当時阪神の青柳投手、オリックス・頓宮選手、元阪神・能見篤史氏の5ショット
「誰しもやってみたいアルバイトある！」と題し、関西人500人に聞いた「やってみたいアルバイト」のアンケート結果を見ながらトーク。豊崎由里絵は「スターバックスの店員にあこがれて。気のせいかもしれないけどきれいな人ばっかりやってるイメージじゃないですか」と切り出し、2店舗で面接を受けるもどちらも落ちたと明かした。
やすよは「なんかね、やっぱりちょっと甘く見たんでしょうね。初めにすぐ接客なんてできひんし、アイスを2回で丸くするっていう訓練から入るんやけど、全然できへんくて」と解雇。ともこが様子を見に行ったところ「（やすよの表情が）めっちゃ切れてるんですよ」状態だったという。
「お昼の休憩で疲れて疲れて、そのまま帰った」とやすよはぶっちゃけ、その後店長から電話が入ったと振り返った。
番組は、カンテレドーガ、TVerで見逃し配信。