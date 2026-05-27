矢吹奈子、“人間国宝”との意外な関係明かす「おじいちゃんが…」 譲り受けた作品に驚きの鑑定額 中島誠之助氏「私もほしい！」
元HKT48の矢吹奈子（24）が26日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）に出演。親族の意外な交友関係を明かした。
【写真】番組を超えた共演！”傷つき同盟”矢吹奈子＆菅井友香
矢吹が持ち込んだ“お宝”は、人間国宝にも認定されている陶工・三代徳田八十吉の杯。その来歴について「聞いたらおじいちゃんが徳田八十吉さんのご近所さんだったみたいで、それでいただいたみたい」と説明した。
MCの福澤朗が「石川県の方？」と確認。「石川です」と答えに「じゃあ、そうだわ！」と本物と確認した様子を見せた。
本人評価額は自分の名前に掛けて7万5千円。「12万円」という鑑定結果が出ると、矢吹は驚きながら喜んだ。古美術鑑定家の中島誠之助氏は「良い盃ですね、私もほしい！」と絶賛。「大事にしてください。いらないなら、私が…」と話し、MCの今田耕司にツッコまれていた。
【写真】番組を超えた共演！”傷つき同盟”矢吹奈子＆菅井友香
矢吹が持ち込んだ“お宝”は、人間国宝にも認定されている陶工・三代徳田八十吉の杯。その来歴について「聞いたらおじいちゃんが徳田八十吉さんのご近所さんだったみたいで、それでいただいたみたい」と説明した。
MCの福澤朗が「石川県の方？」と確認。「石川です」と答えに「じゃあ、そうだわ！」と本物と確認した様子を見せた。
本人評価額は自分の名前に掛けて7万5千円。「12万円」という鑑定結果が出ると、矢吹は驚きながら喜んだ。古美術鑑定家の中島誠之助氏は「良い盃ですね、私もほしい！」と絶賛。「大事にしてください。いらないなら、私が…」と話し、MCの今田耕司にツッコまれていた。