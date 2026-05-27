アヤックスに感謝のメッセージ綴った富安健洋

日本代表DF冨安健洋が自身のSNSに、今季限りの短期契約で所属していたアヤックスへの感謝のメッセージを投稿した。

冨安は昨年7月、3年間所属したアーセナルと双方合意のうえで契約解除。その後、負傷からのリハビリを続け、今年1月にアヤックスに加入した。今年2月のエクセルシオール戦で484日ぶりの実戦復帰を果たし、公式戦9試合に出場した。北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表にも入った。

そんな27歳のDFは自身のインスタグラムを更新し、「アヤックスファンへ。わずか5か月でしたが、アヤックスをサポートする全ての方々に感謝を伝えたいです」と切り出し、「選手やスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。一緒に働けて大変光栄でした。そしてファンのみなさんにも感謝しています」とクラブ関係者への感謝のメッセージを投稿した。

欧州でのキャリアはベルギーのシント=トロイデンで始まり、イタリアのボローニャ、イングランドのアーセナル、そしてオランダのアヤックスと渡り歩いてきた冨安。W杯後の夏の移籍市場では去就が再び注目を集めることになりそうだ。SNSでは「ケガさえ完治すればどこのクラブでもやれる選手」「W杯後どこに行くのだろう」「夏にどんなオファーが届くかな」「どこに行っても頑張って欲しい」「もっと最高峰のリーグで活躍するところを見せてほしい」「プレミアに戻れるかなぁ」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）