スニーカーコーデを一気に今っぽく…平成リバイバルで再熱のルーズソックス「くしゅっと低重心ボリュームで脚長見え」
平成リバイバルの流れで、じわじわ再熱しているルーズソックス。かつては制服やギャルファッションのイメージが強かったアイテムだが、今はスニーカーや厚底シューズに合わせて、足元にボリュームを出す“今っぽアイテム”として注目されている。ポイントは、くしゅっとたまる低重心のボリューム感。足元に重さを出すことでコーデ全体のバランスが取りやすくなり、ミニスカートやショートパンツ、ワンピースとの相性も抜群。いつものスニーカーコーデに合わせるだけで、平成っぽさと令和のストリート感をミックスした着こなしが完成する。定番の白ルーズはもちろん、グレーやカラータイプを選べば、制服風だけでなく推し活コーデやイベントファッションにも活躍。今回は、くしゅくしゅ感がかわいいおすすめのルーズソックスを紹介する。
【写真】くしゅっと低重心ボリュームで脚長見え！リバイバル中の靴下
■E.G.スミス ルーズソックス 110cm
ルーズソックスといえば名前が挙がる定番ブランド、E.G.スミスの110cmタイプ。しっかり長さがあるため、くしゅっとたるませたときのボリューム感が出やすく、平成ギャルっぽい足元を作りたい人にぴったり。白スニーカーや厚底シューズに合わせるだけで、いつものコーデが一気に今っぽい雰囲気に変わる。ミニスカートやショートパンツと合わせれば、足元に重心が生まれてバランスも取りやすい。制服風コーデはもちろん、Y2Kや韓国ストリート系の着こなしにもハマる。
●おすすめポイント
・110cmの長さでしっかりくしゅっと感が出せる
・白スニーカーや厚底シューズと相性抜群
・平成リバイバル感のある王道ルーズソックス
■ルーズソックス くしゅくしゅスクールソックス
40cm、60cm、100cm、120cm、150cm、180cmと長さのバリエーションが豊富なルーズソックス。控えめに取り入れたい人は短め、しっかり平成ギャルっぽく盛りたい人は長めを選べるのが魅力だ。スニーカーに合わせて足首まわりにボリュームを出したり、ローファーと合わせてスクール感を楽しんだりと、コーデに合わせて印象を変えやすい。防寒アイテムとしても使いやすく、秋冬のミニ丈コーデにもぴったり。初めてルーズソックスに挑戦する人にも選びやすいアイテムだ。
●おすすめポイント
・長さの種類が豊富で好みのボリュームを選べる
・スニーカーにもローファーにも合わせやすい
・防寒しながら足元のトレンド感を出せる
■[FamGift] ルーズソックス 70cm グレー
白のルーズソックスは少し制服感が強いと感じる人におすすめなのが、グレーの70cmタイプ。ほどよい長さで主張しすぎず、くしゅっと感を楽しみながらも大人っぽく取り入れやすいのが魅力だ。黒スニーカーや厚底シューズ、ローファーともなじみやすく、カジュアルコーデに自然な抜け感をプラスしてくれる。秋冬の防寒にも使いやすく、ミニスカートやワンピースに合わせても甘くなりすぎない。平成っぽさをさりげなく取り入れたい人にぴったり。
●おすすめポイント
・グレーだから制服感が出すぎず取り入れやすい
・70cmでほどよいくしゅっと感を楽しめる
・秋冬コーデや落ち着いた色味の服にも合わせやすい
■EGスミス カラールーズソックス 110cm
定番の白ではなく、コーデの差し色として楽しめるカラールーズソックス。110cmの長さがあるため、足元にしっかりボリュームを出せるのが特徴だ。推しカラーを選べば、ライブやイベント、推し活コーデにもぴったり。スカートやショートパンツに合わせるだけで、足元から一気にテンションの上がる着こなしが完成する。普段のスニーカーコーデに遊び心を足したいときにも使いやすく、平成リバイバル感とポップなかわいさを両方楽しめるアイテムだ。
●おすすめポイント
・推しカラーを取り入れた推し活コーデにも使える
・110cmで足元にしっかりボリュームを出せる
・定番白とは違うポップな着こなしが楽しめる
くしゅっとしたボリュームを足元に作ることで、スニーカーコーデを一気に今っぽく見せてくれるルーズソックス。ミニ丈ボトムやワンピースと合わせれば、足元に重心が出て全体のバランスも取りやすくなる。いつものスニーカーやローファーに合わせるだけで印象が変わるからオススメしたい。
■E.G.スミス ルーズソックス 110cm
ルーズソックスといえば名前が挙がる定番ブランド、E.G.スミスの110cmタイプ。しっかり長さがあるため、くしゅっとたるませたときのボリューム感が出やすく、平成ギャルっぽい足元を作りたい人にぴったり。白スニーカーや厚底シューズに合わせるだけで、いつものコーデが一気に今っぽい雰囲気に変わる。ミニスカートやショートパンツと合わせれば、足元に重心が生まれてバランスも取りやすい。制服風コーデはもちろん、Y2Kや韓国ストリート系の着こなしにもハマる。
●おすすめポイント
・110cmの長さでしっかりくしゅっと感が出せる
・白スニーカーや厚底シューズと相性抜群
・平成リバイバル感のある王道ルーズソックス
■ルーズソックス くしゅくしゅスクールソックス
40cm、60cm、100cm、120cm、150cm、180cmと長さのバリエーションが豊富なルーズソックス。控えめに取り入れたい人は短め、しっかり平成ギャルっぽく盛りたい人は長めを選べるのが魅力だ。スニーカーに合わせて足首まわりにボリュームを出したり、ローファーと合わせてスクール感を楽しんだりと、コーデに合わせて印象を変えやすい。防寒アイテムとしても使いやすく、秋冬のミニ丈コーデにもぴったり。初めてルーズソックスに挑戦する人にも選びやすいアイテムだ。
●おすすめポイント
・長さの種類が豊富で好みのボリュームを選べる
・スニーカーにもローファーにも合わせやすい
・防寒しながら足元のトレンド感を出せる
■[FamGift] ルーズソックス 70cm グレー
白のルーズソックスは少し制服感が強いと感じる人におすすめなのが、グレーの70cmタイプ。ほどよい長さで主張しすぎず、くしゅっと感を楽しみながらも大人っぽく取り入れやすいのが魅力だ。黒スニーカーや厚底シューズ、ローファーともなじみやすく、カジュアルコーデに自然な抜け感をプラスしてくれる。秋冬の防寒にも使いやすく、ミニスカートやワンピースに合わせても甘くなりすぎない。平成っぽさをさりげなく取り入れたい人にぴったり。
●おすすめポイント
・グレーだから制服感が出すぎず取り入れやすい
・70cmでほどよいくしゅっと感を楽しめる
・秋冬コーデや落ち着いた色味の服にも合わせやすい
■EGスミス カラールーズソックス 110cm
定番の白ではなく、コーデの差し色として楽しめるカラールーズソックス。110cmの長さがあるため、足元にしっかりボリュームを出せるのが特徴だ。推しカラーを選べば、ライブやイベント、推し活コーデにもぴったり。スカートやショートパンツに合わせるだけで、足元から一気にテンションの上がる着こなしが完成する。普段のスニーカーコーデに遊び心を足したいときにも使いやすく、平成リバイバル感とポップなかわいさを両方楽しめるアイテムだ。
●おすすめポイント
・推しカラーを取り入れた推し活コーデにも使える
・110cmで足元にしっかりボリュームを出せる
・定番白とは違うポップな着こなしが楽しめる
くしゅっとしたボリュームを足元に作ることで、スニーカーコーデを一気に今っぽく見せてくれるルーズソックス。ミニ丈ボトムやワンピースと合わせれば、足元に重心が出て全体のバランスも取りやすくなる。いつものスニーカーやローファーに合わせるだけで印象が変わるからオススメしたい。