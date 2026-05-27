お笑いコンビ「すゑひろがりず」の三島達矢さん（43）が5月27日、自身の公式X（旧Twitter）で右目の白内障手術を受けたことを報告しました。

【写真を見る】【 すゑひろがりず・三島達矢 】 右目白内障で手術 「手術時間も短く無事に成功」 SNSに本人明かす 「原因はアトピーの合併症らしく」





三島さんは「昨日、右目白内障の手術をしまして只今順調に視力が回復してきております」と、術後の経過が良好であることを明かしました。さらに白内障の原因については「アトピーの合併症らしく、ずっとかゆーいお肌の患部さえぼやけてる状態でした。患部ぼやかすのまじ勘弁して、、」と、説明しました。

手術については「手術時間も短く無事に成功しました」と報告しており、術後の経過も順調とのことです。投稿に添えられた写真では、右目を大きなガーゼで覆った三島さんの姿が確認できます。







翌日からは仕事に復帰する予定で、「また明日から仕事復帰します！とりあえず明日は座王の収録です！」とすでにスケジュールが入っていることも明かしました。



この投稿に「無理しないで、養生できる時にしてくださいね」「一日も早い回復を祈念しております」「手術成功とのことでよかったですが、どうぞお大事になさってください」「合併症で白内障になる事があるんですね…初めて知りました」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】