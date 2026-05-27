常備野菜としておなじみのタマネギが、主役級の絶品おかずに！ 電子レンジでチンするだけで完成する手間ナシ簡単レシピを、SNSでレシピが人気の料理研究家・まるみキッチンさんに教えてもらいました。

レンチンでできて簡単。「タマネギ」の絶品スープ

とろとろタマネギがたまらない。レンチンで手間なし、簡単！

●丸ごとタマネギのレンチンスープ

【材料（4人分）】

タマネギ 2個（300g）

⇒上下を切り落として皮をむき、横半分に切る

めんつゆ（2倍濃縮） 大さじ8（12ml）

ツナ缶（油漬け） 小2缶（140g）

おろしショウガ（チューブ） 4cm

万能ネギ 適量

⇒小口切り

ポン酢しょうゆ（好みで） 適量



【つくり方】

（1） 調味料にからめる

耐熱容器にめんつゆ、ツナ缶（缶汁ごと）、おろしショウガを入れて混ぜ、タマネギを加えて調味液を全体にからめる。

※耐熱容器はタマネギ4切れがぴったり収まるくらいの大きさがよい。タマネギの高さの半分くらいまで調味液に浸るようにする。

（2） レンチンする

ふんわりとラップをして電子レンジ（600W）に入れ、12分ほど加熱する（最初に6分加熱し、様子を見ながら少しずつ加熱していく）。

（3） 仕上げる

器に盛って万能ネギを散らし、ポン酢しょうゆをかける。

［1人分

151

kcal］

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝1ml、小さじ1＝5mlです

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります。火どおりに不安がある場合は、様子を見ながら少しずつ加熱してください

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 電子レンジの機種や、肉などの素材の大きさにより火のとおりに差が出ます。表記の加熱時間で火が中までとおっているか確認し、とおっていないようであれば、様子を見ながら少しずつ加熱してください

※ 液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってからレンジから取り出すなどご注意ください