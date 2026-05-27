パ・リーグ6球団とパシフィックリーグマーケティング株式会社は、TBS朝の大人気番組「ラヴィット！」とのスペシャルコラボを行うことを発表した。25日放送の同番組にパ・リーグ6球団のマスコットが出演し、今回のコラボ実施を伝えた。

パ6球場で開催するコラボ試合では、「ラヴィット！」ファミリーの出演者と、番組公式キャラクターの「ラッピー」が来場。セレモニアルピッチやイニング間イベントなどに登場し、スタジアムを盛り上げる。

さらにラッピーと、ラッピーのお友だち「ガガンモ」が、パ6球団のユニホーム姿になった描き下ろしイラストのコラボグッズも登場する。フェイスタオルやTシャツといった定番アイテムのほか、ステッカーやキーホルダーなどが、パ・リーグ各球団の公式オンラインショップなどで発売される。

【コラボ試合日程／来場予定ゲスト（敬称略）】

◇日本ハム

日程／場所：7月1日（水）エスコンフィールド

ゲスト：ぼる塾、青木マッチョ（かけおち）

◇楽天

日程／場所：7月19日（日）楽天モバイル最強パーク

ゲスト：かが屋、青木マッチョ（かけおち）

◇西武

日程／場所：7月15日（水）ベルーナドーム

ゲスト：なすなかにし、モグライダー、青木マッチョ（かけおち）

◇ロッテ

日程／場所：6月27日（土）ZOZOマリンスタジアム

ゲスト：アルコ＆ピース、青木マッチョ（かけおち）

◇オリックス

日程／場所：7月5日（日）京セラドーム

ゲスト：見取り図、青木マッチョ（かけおち）

◇ソフトバンク

日程／場所：7月23日（木）みずほPayPayドーム

ゲスト：ニューヨーク、令和ロマン、青木マッチョ（かけおち）

盛山晋太郎さん（見取り図）

「昔のランニングコースが京セラドームの周りだったので、中に入れるのは感慨深いです。近くの大正駅（JR大阪環状線）には沖縄料理のお店が多いので、行き帰りにはそこにも寄ってもらって楽しんでもらえればと思います。見取り図と青木マッチョ、ラッピーで行かせてもらいますが、いつもの『ラヴィット！』の雰囲気が京セラドームで披露できるかもしれないです。あくまでラッピーは生き物なんですが、何かを剥がしてしまうかもしれません。それを見てもらって、より試合が盛り上がればと思います。皆さんぜひ直接見にきてください」

リリーさん（見取り図）

「7月5日に京セラドームのオリックス・バファローズvs埼玉西武ライオンズの試合にお邪魔させてもらうことになりました。オリックスvs西武ですが、私はプロ野球のゲームで西武の工藤（公康）選手をずっと愛用してきました。そのころとは選手は違いますがとても楽しみにしています」

青木マッチョさん（かけおち）

「自分、野球めちゃくちゃ好きなんですよ。兄に関しては軟式野球で全国大会に出場しています！ 絶対コラボのお役に立てると思いますので、皆さんぜひ見に来てください！」（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）