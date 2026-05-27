フライパンで簡単！ 「冷凍シーフードミックス」で作る、本格パエリアの“黄金レシピ”とは
フライパンでパエリアを簡単に作るコツについて、ニチレイフーズの公式Xアカウントが紹介しています。
【すごい】「えっ…」 これがフライパンで「パエリア」を上手に作るコツです！
公式アカウントは「フライパンで簡単『冷凍シーフードミックス』でパエリアが作れます！」と投稿。必要な材料や作り方について、次のように紹介しています。
【材料（2人分）】※直径24センチのフライパンを使用
・米（無洗米）2カップ※無洗米でない場合は洗って乾かしたもの
・水 1と2分の1カップ
・白ワイン 2分の1カップ
・サフラン 約0.3グラム
・顆粒コンソメ 小さじ1
・殻付きアサリ（砂抜きしておく） 100グラム※むき身を使用する場合は30グラム。
・冷凍シーフードミックス（エビ・イカ）150グラム※アサリ入りのもの180グラムにして、殻付きアサリを省いてもよい
・厚切りベーコン 60グラム
・ニンニク 1かけ
・タマネギ 4分の1個
・アスパラガス 3本
・トマト 2個（約150グラム）
・オリーブオイル 大さじ2
・塩 小さじ2分の1
・コショウ 少々
・ローリエ 1枚
・黒オリーブ 6個
・レモン 2分の1個
【作り方】
（1）水、白ワイン、サフラン、コンソメを合わせてスープを作っておく。
（2）冷凍シーフードを塩水で解凍する。
（3）ベーコン、ニンニク、タマネギを切る。
（4）他の食材を切る。
（5）ベーコン・ニンニク・タマネギ→シーフード→米の順番で炒める。
（6）スープを入れたら残りの具材を散らし、ふたをして炊く。
冷凍シーフードは塩水で解凍することで、プリッとした食感が出るといいます。ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。