フライパンでパエリアを簡単に作るコツについて、ニチレイフーズの公式Xアカウントが紹介しています。

【すごい】「えっ…」 これがフライパンで「パエリア」を上手に作るコツです！

公式アカウントは「フライパンで簡単『冷凍シーフードミックス』でパエリアが作れます！」と投稿。必要な材料や作り方について、次のように紹介しています。

【材料（2人分）】※直径24センチのフライパンを使用

・米（無洗米）2カップ※無洗米でない場合は洗って乾かしたもの

・水 1と2分の1カップ

・白ワイン 2分の1カップ

・サフラン 約0.3グラム

・顆粒コンソメ 小さじ1

・殻付きアサリ（砂抜きしておく） 100グラム※むき身を使用する場合は30グラム。

・冷凍シーフードミックス（エビ・イカ）150グラム※アサリ入りのもの180グラムにして、殻付きアサリを省いてもよい

・厚切りベーコン 60グラム

・ニンニク 1かけ

・タマネギ 4分の1個

・アスパラガス 3本

・トマト 2個（約150グラム）

・オリーブオイル 大さじ2

・塩 小さじ2分の1

・コショウ 少々

・ローリエ 1枚

・黒オリーブ 6個

・レモン 2分の1個

【作り方】

（1）水、白ワイン、サフラン、コンソメを合わせてスープを作っておく。

（2）冷凍シーフードを塩水で解凍する。

（3）ベーコン、ニンニク、タマネギを切る。

（4）他の食材を切る。

（5）ベーコン・ニンニク・タマネギ→シーフード→米の順番で炒める。

（6）スープを入れたら残りの具材を散らし、ふたをして炊く。

冷凍シーフードは塩水で解凍することで、プリッとした食感が出るといいます。ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。