29歳DFジョー・ゴメスは今夏リヴァプールを退団する可能性があるようだ。英『Daily Mail』が報じている。



2015年にチャールトンからリヴァプールに加入した同選手はこれまで公式戦274試合に出場。度重なる怪我に悩まされることもあったが、複数ポジションをこなすことができる選手として守備陣を支えてきた。



今シーズンは公式戦33試合に出場したゴメスだが、現行契約は今夏残り1年を迎える。契約延長の話も浮上しておらず、将来は不透明。フリーでの移籍を避けるべく、リヴァプールが今夏売却する可能性も浮上している。





そんななか、同メディアによれば、リヴァプールDFに興味を示しているクラブは多く、ベシクタシュ、ACミラン、アストン・ヴィラが注目しているという。以前から興味を示していたミランは指揮官のマッシミリアーノ・アッレグリに加え、数人の上層部を解任したため、まずはそこのテコ入れをする必要があるものの、ゴメスへの関心はまだ続いている模様。またヴィラは正式なアプローチこそしてないものの、来シーズンのCLを見据える中で、ゴメスの多才さを高く評価しており、適切な価格であれば獲得に興味を示しているようだ。モハメド・サラー、そしてアンドリュー・ロバートソンという2人のレジェンドの退団がすでに決まっているが、ゴメスも今夏リヴァプールを離れるのか。