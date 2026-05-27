世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。MBS清水麻椰アナウンサーが「アップルパイ」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト5”を発表した。

【画像で見る】スーパー・コンビニ・洋菓子店などで買える「アップルパイ」5位～1位をイッキ見！

【第5位】シャキシャキ食感の大きなりんごは甘酸っぱさも絶妙

【第4位】軽食とおやつ、どちらでもOK！コスパも魅力なアップルパイ

【第3位】「全体の味」1位 パイ・りんご・カスタードが三位一体のおいしさ

【第2位】プロも「太刀打ちできない」と驚く技術 完成度の高さ光る三角パイ

【第1位】パイのおいしさを追求 新しい世界を見せてくれるアップルパイ

スイーツ＆パンそれぞれのプロが協力！審査ポイントは？

宮本雅巳さんと朝倉誠二さん、スイーツとパンのレジェンドが味を徹底検証！今回は、スーパーやコンビニ、洋菓子店などで買える「アップルパイ」11商品を比較。

チェックポイントは、

①パイの味

②りんごの味

③アイデア力

④コストパフォーマンス

⑤全体の味

5項目で、各項目10点満点の合計点で総合ランキングを決定した。

審査には、国内外の洋菓子コンテストで活躍する「おーがにっく かふぇSHINKA」の宮本雅巳さんと、東京・高輪の超人気店「ブーランジェリー セイジアサクラ」の朝倉誠二さんという、スイーツとパンそれぞれのプロが協力した。

市販のアップルパイについて、「パイとりんごの一体感がポイントになる」と朝倉さん。一方、宮本さんは「焼きたてをすぐ食べる訳ではない」と指摘し、時間がたってもおいしいかどうか、計算やバランスが難しい商品だと語った。

忖度なしにひたすら「アップルパイ」を徹底調査。買って失敗しない、おすすめベスト5とは！？

【第5位】シャキシャキ食感の大きなりんごは甘酸っぱさも絶妙

第5位は、不二家『国産りんごのアップルパイ』（税込577円※番組調べ）。

大きくカットした、シャキシャキ食感のりんごをたっぷりと使用。自然でジューシーな味わいで、「りんごの味」部門１位を獲得した。国産りんごは、一緒にレーズンを煮込むことで、甘酸っぱさも絶妙。朝倉さんは「りんごの量が多くて味が単調になりそうなところに、ちゃんとレーズンが仕事をしていて、これだけの量を飽きさせずに食べさせようとしている」と評価。

また、主役のりんごを支えるパイにはリッチな発酵バターを使用。宮本さんも、見た目のインパクトに負けないおいしさに「よくできた商品」と感心した。

【第4位】軽食とおやつ、どちらでもOK！コスパも魅力な好感度の高いアップルパイ

第4位は、敷島製パン（Pasco）『ごろっとりんごのアップルパイ』（税込151円※番組調べ ※北海道・九州・沖縄では販売していません）。

最大の特徴が、大きなダイスカットのりんご。朝倉さんは「シロップではなく、咀嚼した時に出てくる香りでおいしさを感じさせようとしている。ちゃんとりんごに向き合って、愚直に答えを出そうとしてるっていうところはすごく好感が持てます」と称賛した。また、国産小麦を使用したパイは、さっくりと心地いい歯触り。

清水アナは「パンらしさもあるんだけど、絶妙にお菓子に寄った甘さもあって…」と、軽食とおやつ、どちらでもOKな甘さが気に入った様子だった。151円（※番組調べ）という「コストパフォーマンス」の良さも魅力的なポイントだ。

【第3位】「全体の味」１位 パイとりんご、カスタードが三位一体のおいしさを演出

第3位は、イオンベーカリー『国産りんごのアップルカスタードパイ』（税込429円※番組調べ ※北海道・九州・沖縄では販売していません）。

味の項目はすべて9点以上を獲得し、「全体の味」は1位に。サクサクのパイと食感を残したりんご、さらにコクのあるカスタードが三位一体のおいしさを演出している。

宮本さんは、「しっかり焼き切っているので、香ばしさとか甘さとかいろんなものがうまく調和して、後味がすごくいい」と余韻の良さを称賛。朝倉さんも、パイの一層一層に染みた油脂のうまみに注目し、「これをやられた日にゃ…僕も頑張らないとって正直思います」と舌を巻いた。

【第2位】プロも「太刀打ちできない」と驚く技術 完成度の高さが光る三角パイ

第2位は、ローソン『ゴロっとりんごの三角アップルパイ』（税込181円※番組調べ ※沖縄では販売していません）。

インパクトのある形と食べやすさが特徴というローソンの「三角パイ」シリーズのアップルパイ。りんごとカスタードをたっぷり包みながら生地のサクサク感を残すというのは、宮本さんも「太刀打ちできない」と驚く技術で、「アイデア力」では1位となった。

また朝倉さんは、りんごが引き立つバターの風味とカスタードを高く評価し、「完成度がすこぶる高い」と絶賛。価格も181円（※番組調べ）と、「コストパフォーマンス」とおいしさを兼ね備えた今のご時世にうれしいスイーツだ。

【第1位】パイのおいしさを中心に開発 新しい世界を見せてくれる唯一無二のアップルパイ

そして第1位は、シャトレーゼ『YATSUDOKI プレミアムアップルパイ』（税込421円※番組調べ）。

りんごよりもパイのおいしさを中心に開発されたというアップルパイで、見事「パイの味」1位を獲得。独自製法のパイは、サクサク・ホロホロの食感と、芳醇なバターの豊かな風味が楽しめる。りんごは焦がした砂糖と一緒に加熱することで、ほろ苦い味わいに。そこにカスタードが合わさることで、抜群の一体感を生み出している。

「圧倒的なパイ生地の食感とバター感。これは唯一無二だと思います」（朝倉さん）、「アップルパイだけでお店ができるんじゃないですか」（宮本さん）、「新しい世界を見せてくれました」（清水アナ）と、一同を驚愕させたアップルパイが総合１位に輝いた。

各社で味や形にも大きな違いがあった「アップルパイ」。ランキングを参考に食べ比べて、その魅力を再発見してほしい。

（MBS/TBS系「サタプラ」2026年5月23日（土）あさ7時30分～放送より ※掲載した価格は取材時点のものです）