氷でキンキン！暑い夏に食べたい「冷やし塩ラーメン」のさっぱり激ウマアレンジ
AIライター自動執筆記事
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料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう、茹でない。レンジ５分で冷やし塩ラーメン【サッポロ一番】」と題した動画を公開した。暑い季節にぴったりの、火や鍋を使わずに電子レンジだけで作れる冷やしラーメンのレシピを紹介している。
調理の最大のポイントは、鍋でお湯を沸かさないこと。耐熱容器に乾麺と水400mlを入れ、ラップや蓋をせずにそのまま電子レンジで加熱する。加熱後は麺をしっかりほぐし、流水で洗って冷やすだけで冷やし麺が出来上がる。
スープも火を使わずに作ることができる。容器の中に隙間を作り、付属の粉末スープといりごまを入れたら、水250mlを少しずつ加えながら溶かしていく。「お水でもちゃんと溶ける」と解説しており、水を少しずつ加えることでムラなく溶かすことができる。
麺とスープを混ぜ合わせた後、氷を浮かべて一気に冷やす。トッピングにはカットねぎ、ゆで卵、ベーコンが乗せられ、目にも鮮やかな一杯が完成。「冷たくてさっぱり旨い！」とその味を表現し、「安くて、簡単で、旨い こういうのがいい」と大満足の様子が収められている。途中で大さじ2分の1のお酢を加えて、味を変化させるのもおすすめだという。
暑さで火を使いたくない日や、手軽に済ませたい一人ランチに、この画期的なズボラレシピをぜひ試してみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・サッポロ一番 塩らーめん 1袋（付属の粉末スープ、いりごま含む）
・水 400ml（麺を茹でる用）
・水 250ml（スープ用）
・氷 6個くらい
・カットねぎ 適量
・ゆで卵 1個
・ハーフベーコン 1枚
・お酢 大さじ1/2（お好みで）
［作り方］
1. 耐熱容器に袋から取り出した乾麺を入れ、水400mlを注ぐ。
2. ラップや蓋はせずに、電子レンジ（500Wで6分、または600Wで5分）で加熱する。
3. 加熱が終わったら、箸で麺をよく混ぜてしっかりとほぐす。
4. ほぐした麺を流水で洗い、水気を切って冷やし麺にする。
5. 容器の中に隙間を作り、付属の粉末スープといりごまを入れる。
6. 水250mlを少しずつ加えながら、粉末スープを溶かす。
7. 麺とスープを混ぜ合わせる。
8. 氷を6個ほど入れ、カットねぎ、ゆで卵、ベーコンなどお好みの具材をトッピングする。
9. お好みで途中で大さじ1/2のお酢を加え、味変を楽しむ。
調理の最大のポイントは、鍋でお湯を沸かさないこと。耐熱容器に乾麺と水400mlを入れ、ラップや蓋をせずにそのまま電子レンジで加熱する。加熱後は麺をしっかりほぐし、流水で洗って冷やすだけで冷やし麺が出来上がる。
スープも火を使わずに作ることができる。容器の中に隙間を作り、付属の粉末スープといりごまを入れたら、水250mlを少しずつ加えながら溶かしていく。「お水でもちゃんと溶ける」と解説しており、水を少しずつ加えることでムラなく溶かすことができる。
麺とスープを混ぜ合わせた後、氷を浮かべて一気に冷やす。トッピングにはカットねぎ、ゆで卵、ベーコンが乗せられ、目にも鮮やかな一杯が完成。「冷たくてさっぱり旨い！」とその味を表現し、「安くて、簡単で、旨い こういうのがいい」と大満足の様子が収められている。途中で大さじ2分の1のお酢を加えて、味を変化させるのもおすすめだという。
暑さで火を使いたくない日や、手軽に済ませたい一人ランチに、この画期的なズボラレシピをぜひ試してみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・サッポロ一番 塩らーめん 1袋（付属の粉末スープ、いりごま含む）
・水 400ml（麺を茹でる用）
・水 250ml（スープ用）
・氷 6個くらい
・カットねぎ 適量
・ゆで卵 1個
・ハーフベーコン 1枚
・お酢 大さじ1/2（お好みで）
［作り方］
1. 耐熱容器に袋から取り出した乾麺を入れ、水400mlを注ぐ。
2. ラップや蓋はせずに、電子レンジ（500Wで6分、または600Wで5分）で加熱する。
3. 加熱が終わったら、箸で麺をよく混ぜてしっかりとほぐす。
4. ほぐした麺を流水で洗い、水気を切って冷やし麺にする。
5. 容器の中に隙間を作り、付属の粉末スープといりごまを入れる。
6. 水250mlを少しずつ加えながら、粉末スープを溶かす。
7. 麺とスープを混ぜ合わせる。
8. 氷を6個ほど入れ、カットねぎ、ゆで卵、ベーコンなどお好みの具材をトッピングする。
9. お好みで途中で大さじ1/2のお酢を加え、味変を楽しむ。
YouTubeの動画内容
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