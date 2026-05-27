この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう、茹でない。レンジ５分で冷やし塩ラーメン【サッポロ一番】」と題した動画を公開した。暑い季節にぴったりの、火や鍋を使わずに電子レンジだけで作れる冷やしラーメンのレシピを紹介している。

調理の最大のポイントは、鍋でお湯を沸かさないこと。耐熱容器に乾麺と水400mlを入れ、ラップや蓋をせずにそのまま電子レンジで加熱する。加熱後は麺をしっかりほぐし、流水で洗って冷やすだけで冷やし麺が出来上がる。

スープも火を使わずに作ることができる。容器の中に隙間を作り、付属の粉末スープといりごまを入れたら、水250mlを少しずつ加えながら溶かしていく。「お水でもちゃんと溶ける」と解説しており、水を少しずつ加えることでムラなく溶かすことができる。

麺とスープを混ぜ合わせた後、氷を浮かべて一気に冷やす。トッピングにはカットねぎ、ゆで卵、ベーコンが乗せられ、目にも鮮やかな一杯が完成。「冷たくてさっぱり旨い！」とその味を表現し、「安くて、簡単で、旨い　こういうのがいい」と大満足の様子が収められている。途中で大さじ2分の1のお酢を加えて、味を変化させるのもおすすめだという。

暑さで火を使いたくない日や、手軽に済ませたい一人ランチに、この画期的なズボラレシピをぜひ試してみてはいかがだろうか。

【レシピ】
［材料］
・サッポロ一番 塩らーめん 1袋（付属の粉末スープ、いりごま含む）
・水 400ml（麺を茹でる用）
・水 250ml（スープ用）
・氷 6個くらい
・カットねぎ 適量
・ゆで卵 1個
・ハーフベーコン 1枚
・お酢 大さじ1/2（お好みで）

［作り方］
1. 耐熱容器に袋から取り出した乾麺を入れ、水400mlを注ぐ。
2. ラップや蓋はせずに、電子レンジ（500Wで6分、または600Wで5分）で加熱する。
3. 加熱が終わったら、箸で麺をよく混ぜてしっかりとほぐす。
4. ほぐした麺を流水で洗い、水気を切って冷やし麺にする。
5. 容器の中に隙間を作り、付属の粉末スープといりごまを入れる。
6. 水250mlを少しずつ加えながら、粉末スープを溶かす。
7. 麺とスープを混ぜ合わせる。
8. 氷を6個ほど入れ、カットねぎ、ゆで卵、ベーコンなどお好みの具材をトッピングする。
9. お好みで途中で大さじ1/2のお酢を加え、味変を楽しむ。

YouTubeの動画内容

00:00

鍋を使わず耐熱容器で調理スタート
00:17

レンジで加熱後、麺を流水で冷やす
00:38

粉末スープを水で溶かして麺と絡める
01:05

氷とトッピングを盛り付けて完成
01:31

お酢でお好みの味変を楽しむ

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