モデルで女優の松島花（36）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。愛猫との写真が反響を呼んでいる。

松島は「愛しのごろりん」と書き出し、眠った愛猫との写真をアップ。「2018年に推定6歳で譲渡していただいて、6月で推定14歳になります」と伝えた。

そして「2019年に肝性脳症を発症したことで全盲になって今年で7年。目が見えなくなってから抱っこすると暴れちゃうので、こうやってスヤスヤ寝てる時にしかなかなか一緒に写真が撮れません」と明かした。

また「負傷猫として東京都動物愛護センターに収容されるまで、どんな毎日を過ごしていたのか」と思いを馳せ、「大変な猫生だったから、とにかく穏やかに幸せに過ごしてほしい」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「相思相愛」「癒しの時間ですね」「ごろりんちゃん、安心して寝ていますね」「花さんかわいい」「とっても幸せそうなかわいい寝顔」などの声が集まった。

19年5月に、2歳年上の一般男性と結婚を発表した松島。インスタグラムでは自身のものとは別に、犬や猫の保護活動をする個人・団体を応援するためのアカウントも開設している。