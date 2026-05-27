ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」と「Hulu」が、オリジナル作品を相互に楽しめる新たな取り組みを開始。

各プラットフォームで独占配信中の人気ドラマ・アニメが期間限定で相互配信されます。

ディズニープラス／Hulu「オリジナル作品を相互に楽しめる新たな取り組みを開始」

配信開始日：2026年5月27日

ウォルト・ディズニー・ジャパンが、「Hulu」を運営するHJ ホールディングスとのパートナーシップの一環として、「ディズニープラス」と「Hulu」それぞれのサービスにて独占配信中の人気作を6か月間相互に楽しめる新たな取り組みを開始。

対象となるのは、Hulu独占配信中の竹内涼真氏主演の人気ドラマ『君と世界が終わる日に』Season 1、ディーン・フジオカ氏主演『パンドラの果実〜科学犯罪捜査ファイル〜』Season 1です。

ディズニープラスからは田中泯氏と新田真剣佑氏ダブル主演オリジナルドラマ『フクロウと呼ばれた男』、アニメ『BULLET/BULLET』 (バレット/バレット）が対象となります。

今回の取り組みは、定額動画配信市場が成長を続ける中で、視聴者一人ひとりがこれまで触れる機会のなかった作品と出会うきっかけを広げ、より豊かなエンターテイメント体験を提供することが目的。

それぞれが独占で配信してきたオリジナル作品を相互に配信することで、単一のサービスでは得られない新たなコンテンツとの出会いの機会が創出されます。

ディズニーとHuluは、2023年7月より開始した「Hulu | Disney+ セットプラン」のパートナーシップをさらに発展させ、お互いの強みを活かしながら、視聴される方々により幅広いコンテンツの選択肢を提供するとともに、多様な視聴スタイルに寄り添います。

『君と世界が終わる日に』（Season 1）

日本テレビ×Hulu共同製作、極限のサバイバルラブストーリー『君と世界が終わる日に』

プロポーズ当日、トンネル滑落事故に遭い閉じ込められてしまった竹内涼真氏演じる青年・間宮響。

命からがらトンネルを脱出すると、世界は一変していました。

荒れ果てた街並み、おびただしい数の遺体、そして街をさまよう“生ける屍”たち---。

異常事態の中たったひとり取り残されてしまった響は、中条あやみ氏演じる恋人の来美を必死に探しますが、どこにも見当たりません。

やがて響は、この街が警戒区域として封鎖されてしまったことに気が付きます……。

しかしその中にも、わずかに生き残った人々が……。

彼らはこの絶望的状況を共に生き抜く仲間でしょうか？それとも---

『パンドラの果実〜科学犯罪捜査ファイル〜』（Season 1）

日本テレビ×Hulu共同製作の SF ミステリー『パンドラの果実〜科学犯罪捜査ファイル〜』

最愛の妻を亡くしたディーン・フジオカ氏演じる警察官僚・小比類巻祐一が、岸井ゆきの氏演じる科学界を離れた天才科学者・最上友紀子とコンビを組み、ユースケ・サンタマリア氏演じる元捜査一課の刑事・長谷部勉とともに最先端科学にまつわる事件を解明していきます。

二人はいわゆる科学捜査ではなく、事件の裏側に隠された科学そのものを捜査によって解き明かしていきます。

そしてこの話はもう一方小比類巻にとっての家族愛の物語--。

監督は「海猿」「MOZU」シリーズの羽住英一郎氏が務め、原作は中村啓先生の「SCIS 科学犯罪捜査班〜天才科学者・最上友紀子の挑戦〜」です。

『フクロウと呼ばれた男』

ディスニープラスオリジナル、国家の裏側・タブーに切り込んだ社会派政治ドラマシリーズ『フクロウと呼ばれた男』

あらゆるスキャンダルやセンセーショナルな事件を、時にもみ消し、時に明るみにさらして解決してきた黒幕／フィクサー、その名も“フクロウ”こと大神龍太郎。

演じるのは、世界的な評価を持つダンサー・舞踊家にして、俳優としても唯一無二の存在感を発揮する田中泯氏です。

ダークヒーローさながら「道筋を正すため」と暗躍を繰り返す父親に反して、対極な生き方で「正義」を掲げる大神龍を、数々のヒット作に出演し、現在は海外でも精力的に活動する新田真剣佑氏が演じます。

『BULLET/BULLET』 （バレット/バレット）

世界が注目するアニメーション監督、朴性厚氏。

話題作を次々と手掛け、その圧倒的なアクションと作画で世界を熱狂させた鬼才が、10年の構想を経て放つ、初の完全オリジナルアニメーションが『BULLET/BULLET』です。

盗み屋がうっかり盗んだ世界の「秘密」を巡り、炸裂するド派手なバトル、息をのむカーチェイス、次々と明かされる驚愕の真実。

やがて、全貌を知った盗み屋たちは、自らの誇りをかけて世界を変える戦いに挑みます――。

※配信内容・配信期間は変更となる可能性があります

独占配信中の人気ドラマ・アニメを期間限定で相互配信。

ディズニープラスとHuluにて実施されている「オリジナル作品を相互に楽しめる新たな取り組み」を紹介しました。

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