重川茉弥、暗めヘアカラーで雰囲気ガラリ「上品」「大人っぽい」の声
【モデルプレス＝2026/05/27】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-ハワイ編-」に出演していた“まやりん”こと重川茉弥が5月26日までに自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」22歳2児の母「上品」ヘアカラーで雰囲気ガラリ
重川は「韓国の前に髪の毛暗くしてもらったよ エクステとカラーは別で行ってるんだぁ」とつづり、街中での写真を複数枚投稿。毛先が赤みがかっていたチェリーブラウンの明るいロングヘアから、ダークブラウンにイメージチェンジした姿を披露している。
この投稿に「素敵な髪色ですね」「大人っぽいカラー」「雰囲気変わりますね」「このヘアスタイル真似したい」「上品です」など反響が寄せられている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」22歳2児の母「上品」ヘアカラーで雰囲気ガラリ
◆重川茉弥、暗いヘアカラーにイメチェン
重川は「韓国の前に髪の毛暗くしてもらったよ エクステとカラーは別で行ってるんだぁ」とつづり、街中での写真を複数枚投稿。毛先が赤みがかっていたチェリーブラウンの明るいロングヘアから、ダークブラウンにイメージチェンジした姿を披露している。
◆重川茉弥の投稿に反響
この投稿に「素敵な髪色ですね」「大人っぽいカラー」「雰囲気変わりますね」「このヘアスタイル真似したい」「上品です」など反響が寄せられている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
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