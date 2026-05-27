NMB48坂田心咲、なんばでカフェ「英國屋」本気コスプレ 最近「カフェオーレのおかわりも無料になった」とさらりとアピール
アイドルグループ・NMB48のメンバーたちが、地元・大阪のなんば・日本橋エリアで23日に開催された日本最大級のコスプレイベント『日本橋ストリートフェスタ』（ストフェス）に参加した。
【写真】少しドヤ顔？ NMB48・坂田心咲の「英國屋」コスプレ
「NMB48×なんばCITY もしも店員だったら撮影会」では、青原優花、泉綾乃、岡腰星来、坂田心咲、塩月希依音、新澤菜央、芳賀礼の7人が、なんばパークス内ウインズ難波前広場で、商業施設「なんばCITY」（NANKAIグループ）の各店舗の制服姿を披露した。
坂田は「カフェ英國屋」の制服に身を包み、店舗“あるある”も取り入れて「『おかわり1杯無料です』と少しドヤ顔な英國屋の店員さん」になりきった。
■あるあるネタについて
定番のコーヒー（ブレンドコーヒー、アメリカンコーヒー、アイスコーヒー）の1杯おかわり無料に加え、4月からカフェオーレのおかわりも無料になった英國屋。これらの商品を注文された際には、つい店員さんも少しドヤ顔で「おかわり1杯無料」をご案内します。
■衣装について
英國屋の制服である白の長袖シャツに、黒のベストとタイトスカートを着用。実際のメニュー表が、店員さんらしい雰囲気を引き立てるポイントです。
■坂田心咲のコメント
今回、英國屋さんの制服を着用させていただきました。この制服は白黒を基調としたシックな雰囲気だったので、身にまとった瞬間自然と姿勢がシャキッとしたような気がしました。なんと言ってもおかわり1杯無料はお得なサービス…！店員さんがドヤ顔してしまうのも納得できます（笑）。みなさんも英國屋さんで過ごす際は、ぜひおかわり1杯無料のコーヒーまでたっぷり楽しんでください。
【写真】少しドヤ顔？ NMB48・坂田心咲の「英國屋」コスプレ
「NMB48×なんばCITY もしも店員だったら撮影会」では、青原優花、泉綾乃、岡腰星来、坂田心咲、塩月希依音、新澤菜央、芳賀礼の7人が、なんばパークス内ウインズ難波前広場で、商業施設「なんばCITY」（NANKAIグループ）の各店舗の制服姿を披露した。
■あるあるネタについて
定番のコーヒー（ブレンドコーヒー、アメリカンコーヒー、アイスコーヒー）の1杯おかわり無料に加え、4月からカフェオーレのおかわりも無料になった英國屋。これらの商品を注文された際には、つい店員さんも少しドヤ顔で「おかわり1杯無料」をご案内します。
■衣装について
英國屋の制服である白の長袖シャツに、黒のベストとタイトスカートを着用。実際のメニュー表が、店員さんらしい雰囲気を引き立てるポイントです。
■坂田心咲のコメント
今回、英國屋さんの制服を着用させていただきました。この制服は白黒を基調としたシックな雰囲気だったので、身にまとった瞬間自然と姿勢がシャキッとしたような気がしました。なんと言ってもおかわり1杯無料はお得なサービス…！店員さんがドヤ顔してしまうのも納得できます（笑）。みなさんも英國屋さんで過ごす際は、ぜひおかわり1杯無料のコーヒーまでたっぷり楽しんでください。