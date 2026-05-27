「ダメ元で電話した…」伝説的グループI.O.I、約9年ぶり“再結成”の裏側を告白

ガールズグループI.O.Iが、デビュー10周年を迎えて再集結した“裏話”を明かした。

5月25日、ソン・シギョンのYouTubeチャンネルに公開された動画にI.O.Iが出演し、さまざまなトークを繰り広げた。

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ソン・シギョンは、から「どうやって再結成することになったのか」と聞かれると、チョンハは「これまでも何人かで集まることはよくあったけど、活動期間が1年と短かっただけに、ずっと心残りがあった。当時は音楽番組にもすべて出演できなかった」と切り出した。

（画像＝ソン・シギョンYouTubeチャンネル）

さらに、「いつか機会があれば再結成しようと話していたけど、気づけばもう10周年だった。ダメ元でメンバーたちに直接電話をかけた」と明かし、「メンバーたちもそれぞれ所属事務所と積極的に話を進めてくれて、今回の再結成が実現した」と語った。

ユ・ヨンジョンは「今回アルバムを出さなかったら、本当にもう出せなくなる気がした。“今回は本当にやろう”という思いでカムバックを決めた」とコメント。チョン・ソミは、「活動が始まったら、あっという間に終わってしまうので寂しい」と率直な心境を語った。

これに対しユ・ヨンジョンは、「昔は活動期間が決まっている“期間限定グループ”というイメージがあって、むしろお互いに気を遣いすぎてケンカもできなかった。今はぶつかることもあるけど、すぐ仲直りできる」と話し、変わらない絆を感じさせた。

I.O.Iはデビュー10周年を迎え、9年ぶりに再結成したことで大きな話題を集めた。5月19日にリリースされた新アルバム『I.O.I : LOOP』には、I.O.I結成からの10年と、再び集まった“今”を織り交ぜた作品である。

なお、I.O.Iは5月29日から31日までソウルで単独コンサートを開催し、アジアツアーをスタートさせる予定だ。

（記事提供＝OSEN）