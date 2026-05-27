大学生が手作りしたチョウ型飛行ロボットが3万5000円で売れる人気商品に―中国

湖北省武漢市の武昌職業学院の運動場で22日、羽を広げると78センチに達する巨大な「チョウ」が美しく舞っていた。これは特殊効果でも玩具でもなく、同校の無人航空機スマートデバイス技術応用学院の学生・艾雨慶（アイ・ユーチン）さん（21）率いるチームが手作りしたチョウ型の飛行ロボットだ。同チームは1カ月当たり200〜300機のチョウ型飛行ロボットを制作しており、価格は1機1500元（約3万5000円）。結婚式や科学知識を紹介する場などで人気の商品になっているという。

昨年、チョウ型ロボットの動画を目にした艾さんは、「これは売れる！」とピンときたという。そして、同級生を誘い、30万元（約705万円）の資金をかき集めて会社を立ち上げた。

しかし、「チョウを飛ばす」というのは、多くの人が思っているより難しい。艾さんは、「コア技術は羽の構造とバランス。完全に左右対称でなければならず、材料がわずかにずれているだけでうまく飛ばない」と、頭を振りながら材料選びに苦労した過程を振り返った。

そして、最も行き詰っていた時、艾さんはチョウのドキュメンタリーを片っ端から見たそうで、スロー再生で見ると、本物のチョウが羽ばたくと空気の渦ができることを発見。「重さと強度の間の絶妙なバランスを再現しなければならないのだ」と突然ひらめき、コーティングされたポリエステル生地を使うことにしたという。生地は紙のような薄さであるものの、防水性を備え、摩耗にも強い。

炭素繊維の骨格からサーボモーターの取り付け位置の3Dプリントに至るまで、艾さんは寮で部品一つ一つを手作業で制作した。寮の片隅には失敗作の山ができたという。しかし、昨年夏休み前後になっても1機も売れず、両親に電話。「とりあえず、もう少し頑張って、もう打つ手が何もなくなったらまた考えたら」と言われて、口から出そうになっていた「あきらめたい」という言葉を飲み込んだという。

次第にこの手作りのチョウはドローンフォーラムや微信（WeChat）のグループチャット、ショート動画共有アプリ「抖音（中国版TikTok）」を通して少しずつ人気を集めるようになり、昨年下半期に大学生の愛好者がついに1機目のチョウを買ってくれた。その後は、口コミが広がり、飛ぶように売れるようになった。



ブライダル業界の会社や小中高生を対象にした科学知識普及機関、ドローンのユーザーなどから注文が入り、一番多い時で1度に10機売れたという。

6月に卒業する艾さんは自身の会社の業務に専念する考えだ。「若者はいろんなアイデアを考えて行動しなければならない。今後失敗することがあっても後悔しない」と話した。（提供/人民網日本語版・編集/KN）