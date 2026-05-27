辻希美、第5子次女・夢空ちゃんの成長に合わせて自宅の寝室を模様替え ビフォー・アフター公開「寝室をゆめ仕様に」
タレント・杉浦太陽（45）の妻でタレントの辻希美（38）が26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）の成長に合わせて、寝室を安全かつ便利に模様替えしたことを明かし、ビフォー・アフターを披露した。
【写真】「寝室をゆめ仕様に」次女・夢空ちゃんの成長に合わせて模様替えした家族の寝室
◆少しずつハイハイができるようになった“夢空ちゃん仕様”の寝室に
辻は、ダブルサイズのマットレスを2つ並べ、自身と杉浦、三男・幸空さん（こあ・7）、夢空ちゃんの4人で同じ寝室で寝ている現状を説明。
夢空ちゃんは少しずつハイハイなどもできるようになり、マットレスの隙間にハマってしまったり、直近では高さのあるマットレスから落ちてしまうハプニングがあったそうで、「危ないことを減らしてゆめが寝やすい環境、危なくない環境を作れたらなって」「寝室をゆめ仕様に変えていこうかなと思ってカメラを回してみました」と話した。
まず、すのこの上に設置していたマットレス→布団に変更。これで“高さ”の心配を解消した。なお、すのこ、布団などのアイテムはすべてニトリで購入したもので、布団カバーや敷きパッドは夏場に向けて接触冷感素材に変えた。
また、サイズをダブル2つ→セミダブル2つに変えることで、寝床のレイアウト変更。
夢空ちゃんはまだまだ夜中に泣いて起きたり、ミルクを飲むといい、ミルク作りに必要なセットやおむつなどの必需品をまとめた“夢空ちゃんスペース”を設けつつ、夜中に起きてしまった際に抱っこをしながらあやすためのスペースとして活用したいと話した。
◆寝室のほか、リビングも模様買えをしている最中
作業を終えた辻は「それが正解になるのかちょっとわかんないけど」「とりあえず今、現状でのゆめの成長からすると寝床はこれがいいのかなという感じでございます」とコメント。
また、現在の家に引っ越してきてから赤ちゃんを育てるのは初めてのことで「赤ちゃんがいての想定で作った家ではなかったから、なんて言うの？危険ゾーンっていうのが意外とあって」「その辺をちょっと改善したりとか、考えながらいろいろ試行錯誤でやっております」と話し、寝室以外にも「リビングもちょいちょい模様替えをしております」と説明していた。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生している。
【写真】「寝室をゆめ仕様に」次女・夢空ちゃんの成長に合わせて模様替えした家族の寝室
◆少しずつハイハイができるようになった“夢空ちゃん仕様”の寝室に
辻は、ダブルサイズのマットレスを2つ並べ、自身と杉浦、三男・幸空さん（こあ・7）、夢空ちゃんの4人で同じ寝室で寝ている現状を説明。
まず、すのこの上に設置していたマットレス→布団に変更。これで“高さ”の心配を解消した。なお、すのこ、布団などのアイテムはすべてニトリで購入したもので、布団カバーや敷きパッドは夏場に向けて接触冷感素材に変えた。
また、サイズをダブル2つ→セミダブル2つに変えることで、寝床のレイアウト変更。
夢空ちゃんはまだまだ夜中に泣いて起きたり、ミルクを飲むといい、ミルク作りに必要なセットやおむつなどの必需品をまとめた“夢空ちゃんスペース”を設けつつ、夜中に起きてしまった際に抱っこをしながらあやすためのスペースとして活用したいと話した。
◆寝室のほか、リビングも模様買えをしている最中
作業を終えた辻は「それが正解になるのかちょっとわかんないけど」「とりあえず今、現状でのゆめの成長からすると寝床はこれがいいのかなという感じでございます」とコメント。
また、現在の家に引っ越してきてから赤ちゃんを育てるのは初めてのことで「赤ちゃんがいての想定で作った家ではなかったから、なんて言うの？危険ゾーンっていうのが意外とあって」「その辺をちょっと改善したりとか、考えながらいろいろ試行錯誤でやっております」と話し、寝室以外にも「リビングもちょいちょい模様替えをしております」と説明していた。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生している。