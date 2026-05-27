森永製菓は、ひと粒が通常のラムネの約1.5倍のサイズで食べ応えのある「大粒ラムネ」シリーズから、塩分とクエン酸を配合した「大粒ラムネ＜ソルティライチ＞」を6月9日に発売する。

近年、酷暑化が進む中で、外出時の暑さ対策意識が高まり、持ち運びやすく手軽に塩分補給ができる塩系キャンディの需要が拡大している。「大粒ラムネ＜ソルティライチ＞」は、ぶどう糖に加え、塩分・クエン酸を配合することで、夏場でもアクティブに活動する人や、屋外に出なければならないシーンにぴったりの品質に仕立てた。味わいは、爽やかで甘酸っぱいソルティライチ味となっている。

夏にうれしい「大粒ラムネ＜ソルティライチ＞」の発売によって、消費者に笑顔を届けていく考え。

商品特長は、ぶどう糖90％（含水結晶ぶどう糖として、塩分（0.1g）、クエン酸（103mg）を配合した。爽やかで甘酸っぱい味わいで、夏にぴったりのソルティライチ味となっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月9日（火）

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp