BTSの勢いが止まらない！『SWIM』が今年リリース曲で“世界最速”となるSpotify5億回再生突破

BTSが、再び世界の音楽市場に歴史的な記録を打ち立てた。

今年3月にリリースされたBTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』が、世界最大級の音楽ストリーミングプラットフォーム「Spotify」で累計再生回数5億回（5月26日時点）を突破した。

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これは、今年世界で発表された新曲の中で初、かつ最速で5億回再生を達成した大記録となる。

『SWIM』は、人生の荒波の中でも立ち止まることなく、自分自身のペースで泳ぎ続けるという強い意志と、人生への深い愛情を込めた楽曲だ。リーダーのRMが作詞全般に参加し、“今のBTS”が世の中に投げかける誠実で重みのあるメッセージを歌詞に込め、世界中のリスナーから爆発的な共感を集めた。

『SWIM』は、その世界的ブームを証明するかのように、5月25日（現地時間）に開催されたアメリカ3大音楽授賞式『American Music Awards（AMA）』で「Song of the Summer」を受賞した。

特に、リリース後わずか6日間の成績だけでノミネート入りし、そのままトロフィーまで獲得するという前例のない波及力を見せた。BTSは受賞直後、「どんな状況でも泳ぎ続けるすべての方々に愛と応援を送ります。これからも泳ぎ続けましょう」と感動的なコメントを伝えた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

『SWIM』は、米Billboardメインソングチャート「Hot 100」（4月4日付）で初登場1位を記録。その後も現在まで8週連続でチャートインを続け、世界的なロングヒットを記録している。

また、今年3月にはイギリス「Official Singles Top 100」で2位に初登場し、グループ自己最高記録を更新。Spotify「Weekly Top Songs Global」では4週連続1位を守り抜いた。

特に、BTSが3年9カ月ぶりに発表したニューアルバム『ARIRANG』は、タイトル曲だけでなくアルバム全体がメガヒットを記録中だ。収録された14曲すべてがSpotifyで1億回再生を突破する快挙を達成した。

（記事提供＝OSEN）