俳優の中谷美紀が、オーストリアにある広大な自宅の庭を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】中谷美紀の広大な自宅庭や夫・娘との2ショット

これまでもInstagramでプライベートについて発信してきた中谷。夫でドイツ出身のビオラ奏者ティロ・フェヒナーとの夫婦ショットや、4歳の時に出会った継娘・Jさんとの親子ショットなども公開してきた。

オーストリアにある自宅の庭の様子もたびたび投稿しており、2025年1月の更新では霜に覆われた木々の写真が写る広大な庭を披露。「銀世界ステキです」「まるで映画のシーンのような自然の中での暮らし」などと話題になっていた。

オーストリアの自宅の広大な庭を公開

2026年5月25日の投稿では、「美しい日本の景色や食文化を愛する一方で、オーストリアの自宅に植わっている植物たちのことが、いつも気がかりです。今年はホワイトローズやクロユリの開花を見ることなく日本で撮影かと思い、後ろ髪を引かれる思いで毎日彼らに話しかけていたところ、出発の前日に咲いてくれたのです。さくらんぼの旬は今年は逃してしまいましたが、アプリコットといちじくは、仕事を終えて帰る頃にはおいしくなっていることと期待しています」とつづり、自宅の庭に咲く植物を公開した。

この投稿には「自然との共存」「白い薔薇、美紀さんのイメージにぴったり」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）