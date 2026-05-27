卵白×濃縮果汁、製造60日間の夏限定！ CAFE OHZAN「夏季限定アイシングラスクコレクション2026」

記事ポイント チョコレート不使用・アイシングクリーム仕上げで夏場も常温持ち運びが可能スティックラスク・キューブラスク・クロワッサンラスクの3種類が2026年リニューアル製造より60日間の日持ちで、お中元・手土産・差し入れに対応 チョコレート不使用・アイシングクリーム仕上げで夏場も常温持ち運びが可能スティックラスク・キューブラスク・クロワッサンラスクの3種類が2026年リニューアル製造より60日間の日持ちで、お中元・手土産・差し入れに対応

夏のギフト選びで悩む原因のひとつが、チョコレート菓子の溶けやすさです。

クロワッサンラスクで知られるCAFE OHZAN（カフェオウザン）は、その課題に応える夏季限定コレクションを2026年5月23日（土）より発売しました。

チョコレートを使わずアイシングクリームで仕上げた焼き菓子は、常温での持ち運びが可能で、暑い季節のギフトシーンに対応しています。

CAFE OHZAN「夏季限定アイシングラスクコレクション2026」





ブランド名：CAFE OHZAN（カフェオウザン）発売日：2026年5月23日（土）日持ち：製造より60日間販売場所：直営店（銀座三越・日本橋三越・東武池袋・二子玉川東急フードショー）および公式オンラインストアお問い合わせ：0120-129-683

CAFE OHZAN（カフェオウザン）が展開する夏季限定ラスクは、「大人可愛い」をテーマにアイシングクリームで仕上げた焼き菓子シリーズです。

アイシングクリームはきめ細かな砂糖に卵白や濃縮フルーツ果汁などを合わせた特製仕立てで、さくっと軽やかな食感と口の中でゆっくり広がる香りや甘みが特徴です。

チョコレートを使用しないため夏場の常温持ち運びに対応しており、帰省・お中元・手土産の場面で活用できます。

2026年は商品をリニューアルし、年々高まる夏の気温に合わせて素材・デコレーション・味わいを見直します。

フルーツやナッツを取り入れたトッピングとパステルカラーのアイシングが施されたラスクが箱に並び、開けた瞬間に夏の花束を思わせる彩りが広がります。

個包装で日持ちは製造より60日間となっています。

スティックラスク フルール





パステルカラーのアイシングとカラフルなトッピングが施された細長いスティック形のラスクで、「夏のアフタヌーンティー」をテーマに展開する人気商品です。

2026年は20種類のうち7種類をリニューアルし、フルーツの爽やかさや軽やかな味わいをより感じられるよう素材とデコレーションを見直しています。

新登場の7種類はマンゴー＆オレンジ・ブルーベリー＆バニラ・ストロベリー＆ココナッツ・ピーチ＆ストロベリー・パイン・マンゴー＆レモン・ラズベリー＆チーズで、爽やかなフルーツ系からコクのある味わいまでバリエーションが揃います。

商品名：スティックラスク フルール価格：3本入 897円（税込）／5本入 1,404円（税込）／10本入 2,592円（税込）／15本入 3,726円（税込）／20本入 4,860円（税込）日持ち：製造より60日間発売日：2026年5月23日（土）

食べやすいスティックタイプで1本ずつ個包装されており、差し入れやシェアギフトにも向いています。

ティータイムのテーブルに並べると、パステルカラーの彩りがテーブルを華やかに演出します。

キューブラスク クルール





約3×4cmほどの小さなパレット形のラスクに、細かな装飾が丁寧に施されたキューブラスク クルールです。

ソーダ・ストロベリー・ブルーベリー・マンゴー・ラズベリー・メロン・レモンの7種類のアイシングクリームが揃い、季節感のある爽やかな味わいが特徴となっています。

商品名：キューブラスク クルール価格：5個入 1,620円（税込）／12個入 3,024円（税込）日持ち：製造より60日間発売日：2026年5月23日（土）

5個入は引き出し型、12個入は筒形と、パッケージの形状も通常の箱型と異なる仕立てです。

小ぶりなサイズ感と丁寧な装飾が合わさり、季節の贈り物として活用できます。

クロワッサンラスク ソレイユ





三日月形のクロワッサン生地をサクサクに焼き上げたクロワッサンラスク ソレイユは、ホロホロと崩れるような食感とバターの香りが特徴のCAFE OHZAN（カフェオウザン）の看板商品です。

2026年より夏限定フレーバーをすべてリニューアルし、フルーツやナッツを取り入れた新デコレーションへと生まれ変わります。

新登場の3種類はマンゴー＆キャラメル・クッキー＆クリーム・ストロベリー＆ココナッツで、軽やかな甘さとサクッとした食感は冷たいドリンクとの相性も良好です。

商品名：クロワッサンラスク ソレイユ価格：3個入 1,350円（税込）／5個入 2,268円（税込）／10個入 4,212円（税込）日持ち：製造より60日間発売日：2026年5月23日（土）

三日月形のコロンとしたフォルムが箱の中に並ぶ様子は見た目の満足度も高く、夏のティータイムの主役として存在感を発揮します。

ギフトセット サマーアソート





スティックラスク10本とクロワッサンラスク3個を合わせたアイシングシリーズのアソートメントセットです。

クロワッサンラスクはマンゴー＆キャラメル・クッキー＆クリーム・ストロベリー＆ココナッツの3種が入り、スティックラスク10本はすべて異なる味わいで、ストロベリー＆ココナッツ・紅茶・マンゴー＆オレンジなど夏らしいラインナップが揃います。

商品名：サマーアソートメント価格：3,888円（税込）日持ち：製造より60日間発売日：2026年5月23日（土）

アイシングシリーズは小麦やバターの風味をより強く感じられる仕立てで、クロワッサン生地ならではのホロホロとした食感とバターの味わいもしっかり楽しめます。

2種類のラスクが一度に楽しめるボリューム感から、お祝い返しや手土産として活用できるセットです。

販売店舗

直営店は銀座三越・日本橋三越・東武池袋・二子玉川東急フードショーの4店舗で展開しています。

そのほか、東京駅八重洲中央口コンコースのPLUSTA Gift東京八重洲中央、羽田空港第1ターミナル2F特選洋菓子館、成田空港第3ターミナル2F東京食賓館、グランツリー武蔵小杉1階ライフスタイルマルシェフロア（西武武蔵小杉ショップ）、三井ショッピングパーク ららテラス川口 地下1階（西武・そごうショップ）、新百合丘オーパB1階（京王百貨店 新百合丘オーパ店）でも取り扱われています。

一部商品取扱店では販売開始日等が直営店と異なる場合があります。

アイシングクリームを使ったラスクは製造より60日間の日持ちがあり、個包装で持ち運びやすい仕様です。

マンゴー・ストロベリー・メロンなどフルーツ系フレーバーを中心に、スティック・キューブ・クロワッサンと形状も異なる3種類が揃うため、相手の好みや贈るシーンに合わせてセットを選べます。

CAFE OHZAN「夏季限定アイシングラスクコレクション2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. アイシングクリームとチョコレートコーティングの違いは何ですか？

A. アイシングクリームはきめ細かな砂糖に卵白や濃縮フルーツ果汁などを合わせた素材で作られており、チョコレートと異なり夏場の常温でも溶けにくい性質があります。

口の中でゆっくり広がる香りと甘みはアイシング特有の味わいで、小麦やバターの風味を引き立てる仕立てになっています。

Q. 公式オンラインストア以外でも購入できますか？

A. 直営4店舗（銀座三越・日本橋三越・東武池袋・二子玉川東急フードショー）のほか、東京駅・羽田空港・成田空港・グランツリー武蔵小杉・ららテラス川口・新百合丘オーパでも取り扱われています。

一部取扱店では販売開始日が直営店と異なる場合があります。

詳細は各店舗に確認が必要です。

Q. スティックラスク フルールの全ラインナップは何種類ですか？

A. スティックラスク フルールは全20種類の展開で、そのうち2026年に7種類がリニューアルされます。

新登場の7種類はマンゴー＆オレンジ・ブルーベリー＆バニラ・ストロベリー＆ココナッツ・ピーチ＆ストロベリー・パイン・マンゴー＆レモン・ラズベリー＆チーズです。

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