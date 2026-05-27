兄弟たちのために、じっと我慢する長男…



【写真】毎日兄弟のお世話を頑張っている長男くんに金メダル！

そんな育児中なら誰もが直面しうる切ない状況を解決した投稿がSNSで31万いいねを集め大きな感動を呼んでいる。



話題となっているのは、下の子3人を寝かしつけた後、お母さんのからあげさん（@queen_karaage）が長男だけをこっそりファミリーレストラン「バーミヤン」へと連れ出したエピソード。普段はしっかり者の長男として振る舞う彼が見せた、10歳らしい素顔と喜びの爆発。この"夜デート"を企画したからあげさんに、当時の心境と長男が語った秘めたる自信について話を聞いた。



――長男さんを外に連れ出そうと思ったきっかけは？



からあげ：GW中に下の子3人が体調を崩し、私は看病につきっきり。長男と遊んであげられなかったんです。お昼寝の時間も長男だけ別室で静かに過ごしてもらっていたので、弟妹を気にせず楽しめる時間が必要かなと考えました。



――バーミヤンに着いた時の長男さんの反応は？



からあげ：「ママと夜のデートだね！」と、縦に横に揺れながら嬉しさを爆発させていました（笑）。一番喜んでいたのは「北京ダック」。普段は兄妹で分けていますが、「1人で全部食べられる！」という独占感が嬉しかったようです。



――二人きりの時間の意義は？



からあげ：長男が私と2人きりでお出かけするのは1年以上ぶりでした。普段は弟妹のお世話をよくしてくれる優しい子ですが、2人きりになるといつもよりリラックスして、少し幼くも見えました。きっと普段は本人なりに「頑張らないといけない！」とプレッシャーを感じているのだろうなと改めて感じましたね。



――その夜、普段は聞けないようなお話もできたのでしょうか。



からあげ：驚いたことに「小学校のダンスリーダーに立候補して、みんなの前で踊ったり教えたりしている！」と、誇らしそうに話してくれました。普段からよく話す子ですが、そんな自信に満ちた一面を初めて知ることができました。



――その後の感想について



からあげ：長男のまだ子どもらしい部分を大切にしてあげられたことが、一番やって良かった点ですね。翌朝、起きてすぐに耳元で「昨日のおでかけ楽しかったね！」と小さく囁いてくれたのに感激しました。



◇ ◇



SNSでは「兄弟がいると、ひとりだけ特別な時間って本当に大切」「この特別感、めっちゃ嬉しかった記憶ある」「大人になっても思い出してくれるはず」などの反響が集まった。深夜のバーミヤンで交わされた親子の対話が、多くの親たちに大切な気づきを届けたようだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）