この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

助産師HISAKOの娘と孫が大集合！元気すぎる女子3人のお菓子パーティー

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネルが、「【長女すずの娘】りりも参戦！元気すぎる女子3人が集まった結果」と題した動画を公開した。動画では、第11子のととちゃん、第12子のねねちゃん、そして第2子すずさんの娘であるりりちゃんの3人が集まり、お菓子を食べながら無邪気で賑やかなやり取りを繰り広げる様子が収められている。



冒頭、3人はモアナ、プリンセス、エルサというそれぞれお気に入りの衣装で登場し、元気よく自己紹介を行った。続いて、おまけのバッジが付いたサンリオのビスケットを開封する展開に。パッケージからバッジを取り出し、「キキララだ！」「マイメロ！」と嬉しそうな声を上げると、予想以上の大きさに「デカ！思ったより！」と驚きの表情を見せた。



キャラクターがプリントされたビスケットを食べ進める中、話題は手で作る動物の形へ。「蝶々」や「ワニ」「ヘビ」などを次々と披露し、手遊びで大盛り上がり。さらに、指を複雑に交差させる難しいポーズについて「キンダーで、これできないとおやつ無しって言われた」というエピソードも明かされ、一生懸命に指を動かして「ウイッて出来た」と得意げに語る姿が微笑ましい。



後半に登場したのは「目玉グミ」。イチゴ味だと聞いて一斉に口に入れた瞬間、中の赤いシロップが溢れ出し「あああぁ！」と大パニックに陥ってしまう。「こっちにこぼれた」「ティッシュティッシュ！」と大慌てする事態となった。肝心の味についても、「アメリカンの味がする」「人工的な無理矢理つけたストロベリーの匂い」と散々な評価で、思わず顔をしかめていた。



最後は、なぜか3人でゴリラの真似をして「エッホ、エッホ」と大はしゃぎ。自由奔放で元気いっぱいの子供たちの姿に、見ている側も思わず笑顔になる、終始賑やかで楽しいお菓子パーティーとなっている。