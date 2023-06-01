衝撃シーン！”レジェンド”中村俊輔がまさかの…名波コーチは「拡散して、拡散して！」【日本代表】
５月31日のアイスランド戦、そして北中米ワールドカップ本大会に向け、日本代表が同月25日に始動。早川友基、大迫敬介、長友佑都、吉田麻也、渡辺剛、瀬古歩夢、菅原由勢、小川航基、堂安律、上田綺世、中村敬斗、佐野海舟、鈴木唯人の13人で全体練習を終えたあと、ピッチでロンドを始めたのがコーチ陣だった。
名波浩氏、齊藤俊秀氏、中村俊輔氏、前田遼一氏、長谷部誠氏など元日本代表が並ぶ豪華な顔ぶれによるロンドは見応え十分。すると、その最中に衝撃のシーンが生まれる。W杯限定で加わった中村コーチが、名波コーチに股抜きを許したのだ。
その様子を見守っていたギャラリーに向かい、名波コーチは「今、中村俊輔、股を通されたから！ 拡散して、拡散して！（笑）」とアピール。ただ、名波コーチのそのパスが無効となったため、“幻の股抜き”とも言える場面に。中村コーチは苦笑いを浮かべていた。
普段はなかなか見られない、“レジェンド共演”ならではのワンシーンだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】超豪華＆超貴重！日本代表コーチ陣によるロンド！
名波浩氏、齊藤俊秀氏、中村俊輔氏、前田遼一氏、長谷部誠氏など元日本代表が並ぶ豪華な顔ぶれによるロンドは見応え十分。すると、その最中に衝撃のシーンが生まれる。W杯限定で加わった中村コーチが、名波コーチに股抜きを許したのだ。
その様子を見守っていたギャラリーに向かい、名波コーチは「今、中村俊輔、股を通されたから！ 拡散して、拡散して！（笑）」とアピール。ただ、名波コーチのそのパスが無効となったため、“幻の股抜き”とも言える場面に。中村コーチは苦笑いを浮かべていた。
普段はなかなか見られない、“レジェンド共演”ならではのワンシーンだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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