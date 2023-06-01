NY株式26日（NY時間14:08）（日本時間03:08）
ダウ平均　　　50378.81（-200.89　-0.40%）
ナスダック　　　26589.53（+245.56　+0.93%）
CME日経平均先物　65430（大証終比：+290　+0.44%）

欧州株式26日終値
英FT100　 10491.39（+25.13　+0.24%）
独DAX　 25184.89（-204.21　-0.80%）
仏CAC40　 8173.11（-85.15　-1.03%）

米国債利回り
2年債　 　4.060（-0.062）
10年債　 　4.502（-0.055）
30年債　 　5.034（-0.030）
期待インフレ率　 　2.415（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.979（+0.033）
英　国　　4.875（-0.022）
カナダ　　3.480（+0.016）
豪　州　　4.911（+0.030）
日　本　　2.713（+0.019）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝93.86（-2.74　-2.84%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4525.30（-31.10　-0.68%）

ビットコイン（ドル）
75862.56（-1348.24　-1.75%）
（円建・参考値）
1209万0216円（-214869　-1.75%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ