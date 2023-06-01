ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２００ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式26日（NY時間14:08）（日本時間03:08）
ダウ平均 50378.81（-200.89 -0.40%）
ナスダック 26589.53（+245.56 +0.93%）
CME日経平均先物 65430（大証終比：+290 +0.44%）
欧州株式26日終値
英FT100 10491.39（+25.13 +0.24%）
独DAX 25184.89（-204.21 -0.80%）
仏CAC40 8173.11（-85.15 -1.03%）
米国債利回り
2年債 4.060（-0.062）
10年債 4.502（-0.055）
30年債 5.034（-0.030）
期待インフレ率 2.415（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.979（+0.033）
英 国 4.875（-0.022）
カナダ 3.480（+0.016）
豪 州 4.911（+0.030）
日 本 2.713（+0.019）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝93.86（-2.74 -2.84%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4525.30（-31.10 -0.68%）
ビットコイン（ドル）
75862.56（-1348.24 -1.75%）
（円建・参考値）
1209万0216円（-214869 -1.75%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50378.81（-200.89 -0.40%）
ナスダック 26589.53（+245.56 +0.93%）
CME日経平均先物 65430（大証終比：+290 +0.44%）
欧州株式26日終値
英FT100 10491.39（+25.13 +0.24%）
独DAX 25184.89（-204.21 -0.80%）
仏CAC40 8173.11（-85.15 -1.03%）
米国債利回り
2年債 4.060（-0.062）
10年債 4.502（-0.055）
30年債 5.034（-0.030）
期待インフレ率 2.415（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.979（+0.033）
英 国 4.875（-0.022）
カナダ 3.480（+0.016）
豪 州 4.911（+0.030）
日 本 2.713（+0.019）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝93.86（-2.74 -2.84%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4525.30（-31.10 -0.68%）
ビットコイン（ドル）
75862.56（-1348.24 -1.75%）
（円建・参考値）
1209万0216円（-214869 -1.75%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ