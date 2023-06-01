MagSafeとかPixelsnapとかの、スマホの背面にマグネットでくっつけておける即席スタンドを使っているわけですが、不便なことが1つありました。それは、スタンドで立てて使っている間は充電できない、ということです。

スタンドで縦置きしながら操作したい。でもそうすると充電ポートがふさがる（ポートがデスクと接している）ので、電池残量が少ないときに充電しながら使うことができないのです。

常にマグネットでくっつけたままの即席スタンド

縦置きして立てて使っていると充電ポートがふさがってしまう

いやいや、マグネットスタンドと（無線）充電器を兼ねるヤツもたくさんあるじゃないか、と思うかもしれません。が、そういうのはだいたい据え置き用のスタンドで、それだと少し不都合というか、面倒。

充電するときには即席スタンドをいちいち取り外して、据え置きスタンドにセットして、充電が終わったらまた即席スタンドをくっつけて……というように手間が増えることは避けたい。

ということで、いろいろ探してたどり着いたのが、スタンド付きの充電ケーブルです。Amazonなどには同じ見た目のものがいくつか並んでいますが、価格や送料、配送の早さを比較して、すぐに届く1099円の商品を選択しました。

1000円ほどで購入したスタンド付き充電ケーブル

構造としてはシンプルで、土台となる部分に回転させて引き出せる脚2本と、Type-C端子が生えている、という見た目。これをスマホに差し込んだうえで、2本の脚を背面側に動かして支えます。あとは土台の横から伸びるType-CケーブルをUSB充電器に接続すれば充電開始です。

土台から生えるType-C端子

収納されている脚を回転させて引き出す

平型メッシュなType-Cケーブルを充電器へ

スマホを支える力がType-Cポート部分にかかるので、若干の不安はありますが、即席スタンドをくっつけたまま、スマホを立てて充電する、という当初の目的はとりあえず達成できています。もちろん問題なく充電もできます。

ただ、わりと垂直に近い角度で立つことになるので、その状態だと画面が見にくく操作もしにくいのが難点ではあります。脚の引き出す度合いを少なくすることで調整できるものの、少なすぎるとバランスが取れずスマホが倒れるのでその調整幅はごくわずかです。

スマホを縦置きしながら充電可能に

そこで、元のコンパクトな形に戻せなくなることを承知のうえで、引き出した脚を上方向に少しだけぐいっと手曲げしました。わずかにスマホの角度を浅くすることができ、操作性・視認性も多少改善。あまりおすすめできる方法ではありませんが……。

製品名 発売元 実売価格 充電ケーブル スタンド付き AltaMoment 1199円