2026年5月25日、中国メディアの大風新聞は、湖南省懐化市のスポーツセンターで上部駐車場からSUVが転落し、車体が大破・横転する事故が発生したと報じた。

記事によると、湖南省懐化市の洪江区スポーツセンターで24日午前8時ごろ、白いSUVが突然ガードレールを突き破り、施設内のランニングコースに転落する事故が発生。車両は転落する直前、路肩に停車していたバイク1台をなぎ倒していた。

スポーツセンターの現場では白いSUVが激しく損傷した状態で仰向けになっており、道路と施設を隔てるガードレールの一部も損壊した。懐化市洪江区文化観光広電体育局の職員は、ランニングコースの上部にある駐車場で運転手が操作を誤ったことが事故の原因である可能性を指摘した。



記事は、当局の関係者の話として、当時コース上に人はおらず、事故による死傷者は報告されていないと紹介した。

この事故に対し、ネット上では多数のコメントが寄せられた。「バイクに接触して慌て、アクセルをブレーキと踏み間違えたんだな」「接触前からすでに足がアクセル側にあり、衝突の瞬間に反射的に踏み込んだのでは」など、踏み間違いを原因とする分析が相次いだ。

また、「ランニングコースに人がいなかったのは不幸中の幸い。人が集まる場所だけに、もし誰かいたら取り返しのつかないことになっていた」と胸をなで下ろす声も。一方、「車を仰向けにする技術は練習しなくていい」と運転手の腕前を皮肉るコメントも寄せられた。（編集・翻訳/川尻）