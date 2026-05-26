　日本サッカー協会(JFA)は26日、31日から6月11日までスペイン遠征を行うU-20日本女子代表メンバーを発表した。

　遠征中には3試合を行う予定となっており、6日にU-20カナダ女子代表、9日にU-20イングランド女子代表と対戦。3日にも試合が行われるが、現時点で対戦相手は未定となっている。

【スタッフ】

監督:井尻明

コーチ:関根麻里

GKコーチ:小林忍

フィジカルコーチ:中西健一郎

テクニカルスタッフ:見汐翔太

【選手】

▽GK

23 岩崎有波(ノジマステラ神奈川相模原)

12 名和咲香(セレッソ大阪ヤンマーレディース)

1 石田ひなは(サンフレッチェ広島レジーナ)

▽FP

6 本田悠良(日体大SMG横浜)

10 樋口梨花(ちふれASエルフェン埼玉)

7 高橋光莉(日体大SMG横浜)

11 松永未夢(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

16 田子夏海(セレッソ大阪ヤンマーレディース)

14 板村真央(フェイエノールト)

17 鈴木温子(日体大SMG横浜)

5 太田美月(INAC神戸レオネッサ)

8 眞城美春(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

18 古田麻子(帝塚山学院大)

21 原ひばり(ちふれASエルフェン埼玉)

13 朝生珠実(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

19 津田愛乃音(マイナビ仙台レディース)

2 小泉恵奈(三菱重工浦和レッズレディース)

4 佐野杏花(JFAアカデミー福島)

20 青木夕菜(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

22 中村心乃葉(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)

9 高橋佑奈(三菱重工浦和レッズレディースユース)

3 佐藤百音(RB大宮アルディージャWOMEN)

15 福島望愛(JFAアカデミー福島)