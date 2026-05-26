スペイン遠征行うU-20日本女子代表メンバー発表…カナダ&イングランドらと対戦へ
日本サッカー協会(JFA)は26日、31日から6月11日までスペイン遠征を行うU-20日本女子代表メンバーを発表した。
遠征中には3試合を行う予定となっており、6日にU-20カナダ女子代表、9日にU-20イングランド女子代表と対戦。3日にも試合が行われるが、現時点で対戦相手は未定となっている。
【スタッフ】
監督:井尻明
コーチ:関根麻里
GKコーチ:小林忍
フィジカルコーチ:中西健一郎
テクニカルスタッフ:見汐翔太
【選手】
▽GK
23 岩崎有波(ノジマステラ神奈川相模原)
12 名和咲香(セレッソ大阪ヤンマーレディース)
1 石田ひなは(サンフレッチェ広島レジーナ)
▽FP
6 本田悠良(日体大SMG横浜)
10 樋口梨花(ちふれASエルフェン埼玉)
7 高橋光莉(日体大SMG横浜)
11 松永未夢(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
16 田子夏海(セレッソ大阪ヤンマーレディース)
14 板村真央(フェイエノールト)
17 鈴木温子(日体大SMG横浜)
5 太田美月(INAC神戸レオネッサ)
8 眞城美春(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
18 古田麻子(帝塚山学院大)
21 原ひばり(ちふれASエルフェン埼玉)
13 朝生珠実(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
19 津田愛乃音(マイナビ仙台レディース)
2 小泉恵奈(三菱重工浦和レッズレディース)
4 佐野杏花(JFAアカデミー福島)
20 青木夕菜(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
22 中村心乃葉(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
9 高橋佑奈(三菱重工浦和レッズレディースユース)
3 佐藤百音(RB大宮アルディージャWOMEN)
15 福島望愛(JFAアカデミー福島)
遠征中には3試合を行う予定となっており、6日にU-20カナダ女子代表、9日にU-20イングランド女子代表と対戦。3日にも試合が行われるが、現時点で対戦相手は未定となっている。
【スタッフ】
監督:井尻明
コーチ:関根麻里
GKコーチ:小林忍
フィジカルコーチ:中西健一郎
【選手】
▽GK
23 岩崎有波(ノジマステラ神奈川相模原)
12 名和咲香(セレッソ大阪ヤンマーレディース)
1 石田ひなは(サンフレッチェ広島レジーナ)
▽FP
6 本田悠良(日体大SMG横浜)
10 樋口梨花(ちふれASエルフェン埼玉)
7 高橋光莉(日体大SMG横浜)
11 松永未夢(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
16 田子夏海(セレッソ大阪ヤンマーレディース)
14 板村真央(フェイエノールト)
17 鈴木温子(日体大SMG横浜)
5 太田美月(INAC神戸レオネッサ)
8 眞城美春(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
18 古田麻子(帝塚山学院大)
21 原ひばり(ちふれASエルフェン埼玉)
13 朝生珠実(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
19 津田愛乃音(マイナビ仙台レディース)
2 小泉恵奈(三菱重工浦和レッズレディース)
4 佐野杏花(JFAアカデミー福島)
20 青木夕菜(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
22 中村心乃葉(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
9 高橋佑奈(三菱重工浦和レッズレディースユース)
3 佐藤百音(RB大宮アルディージャWOMEN)
15 福島望愛(JFAアカデミー福島)