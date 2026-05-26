

右から中島健人、畑芽育

「世界に響くJ-POP2026 〜MUSIC AWARDS JAPAN＆Zipanguスペシャル〜」が、NHK総合で6月4日よる10時から放送される。番組の司会は中島健人、畑芽育。音楽を愛する2人とともに、日本の音楽の今とこれからを見つめていく特別番組。

去年スタートした日本最大級の音楽の祭典「MUSIC AWARDS JAPAN」。コンセプトは＜世界とつながり音楽の未来を灯す。＞今年も規模を拡大して、第2回の授賞式が6月13日に開催される。（グランドセレモニーはNHK総合/NHK BSP4Kで中継予定）この番組では、ちゃんみなや藤井風、Mrs. GREEN APPLEらのパフォーマンスでも大きな話題となった去年の名シーンを振り返ると共に、今年のノミネート作品や注目の部門、授賞式の見どころを届ける。

さらに番組では、今、世界で日本の音楽、J-POPがどのように響いているのか、最新情報を届ける。海外の音楽関係者たちの証言に加えて、アメリカ・ロサンゼルスで2万人が大熱狂した日本のアーティストのみによる音楽フェスティバル「Zipangu」を大特集。貴重なパフォーマンス映像とともに出演アーティストや現地のファンへのインタビューも交えてJ-POPの新たな１ページとなったフェスがどのように世界に響いていったのかを描いていく。「Zipangu」がアメリカ初ライブとなったHANAにも密着。彼女たちが憧れる世界的なスターとの出会いなど、彼女たちのアメリカでの日々に迫る。

番組情報

「世界に響くJ-POP2026 〜MUSIC AWARDS JAPAN＆Zipangu スペシャル〜」放送予定【放送】6月4日（木）午後10時00分〜10時45分＜総合＞NHK ONEで同時配信・放送から1週間見逃し配信【再放送】6月9日（火）午前 0時35分〜1時20分＜総合＞ ※月曜深夜司会：中島健人、畑芽育スタジオゲスト：徳力基彦（ブロガー）、ニューヨーク、森香澄VTR出演：新しい学校のリーダーズ、Ado、ちゃんみな、HANA、MAN WITH A MISSION ほか