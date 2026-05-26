元ヤクルト監督の古田敦也氏（60）が26日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」にコメンテーターとして生出演し、長女への暴行容疑で逮捕され、釈放された後に辞任を発表した巨人の阿部慎之助監督（47）の事件についてコメントした。

読売巨人軍は把握している事件の詳細を説明。「5月25日午後6時頃、阿部慎之助・前監督は、都内の自宅で姉妹がケンカを始めたため、それを止めようとした際、長女（18）から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女にけがはなかった。長女はこの直後、チャットGPTに聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報、児童相談所から連絡を受けた警視庁渋谷署が阿部前監督を現行犯逮捕した。同署は26日未明、釈放した。阿部前監督と長女との間で過去にトラブルはなかった」。阿部監督は26日、会見を開き、謝罪。監督辞任を表明した。

古田氏は「第一報で暴行逮捕ってショッキングな言葉が並んだので、何が起きたんだと分からなかった」と、第一印象を率直に告白した。番組では、この日の阿部監督の会見と、会見で読み上げられた長女の声明の内容が紹介された。古田氏は「言い方は悪いけれど、殴る蹴るの暴行もなかったし、暴行といっても常態化されていたわけでもない」と、最悪の状況ではなかったことにはひと安心の様子だった。

阿部監督はシーズン中の辞任となった。監督経験のある古田氏は「進退はご本人が考えることで、思いはいろいろあったと思うんですけど、辞任すべきだとご本人は考えたんだと思う」と見解を口に。「それは尊重したいかなと思います」と述べた。

一方で「監督、コーチとか選手とかに説明することができず、ファンの方にもこういう形で説明しなければいけなくなって、チームから去ることになってしまったので、それはもちろん本意ではないと思う」と、阿部監督の心情を推察。「試合はずっと続くので、闘志を燃やして、熱い監督なので、そういう気持ち、ファイティングスピリットを持っていたと思う」とし、「志半ばで去るというのは、みんなに迷惑を掛けたという思いと、自分でも悔しい思いも多少、あるのではないかなと」とも話した。