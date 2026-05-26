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YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が「【必見】不安も心配もなし。驚くほど考えすぎなくなる生き方7選」を公開した。カウンセラーで作家のRyotaが、日々の疲労の原因となる「考えすぎる生き方」から抜け出すための具体的な方法を解説している。

Ryotaはまず、多くの人が毎日疲れている要因は「考えすぎる生き方」を選んでいる点にあると指摘する。考えすぎる状態とは過緊張の状態であり、不安から「自分の生活を維持したい」と強く願うあまり引き起こされると説明した。

具体的な対策として、Ryotaは7つの方法を提示している。まず「リラックスの習慣を増やす」ことの重要性を説き、温泉に入っている時は何も考えないように、行動から緊張を解くアプローチを勧めた。次に「自分にとって必要なものをまとめる」ことで、不必要なこだわりを手放すワークを提案。さらに、現代特有の問題として「情報の制限をする」ことを挙げ、ニュースやSNSの閲覧を減らして脳を休ませる期間を作るよう促した。

また、「体験や経験を増やす」ことで、不確実な情報に惑わされず、自らの目で判断する力を養う重要性を強調。そして、「身近な助け合いを増やす」ことで、オキシトシンが分泌され、居心地の良い場所という「安心感」を得られると語った。さらに、「いざとなったらできることを持つ」ことで心に余裕を持たせ、最後に「期待の強さを客観的に見る」ことで、高すぎる理想による劣等感を防ぐようアドバイスしている。

Ryotaは「期待値をもうちょっと下げておくと、自分の手の届く範囲内になりますから、それほど不安を感じずに、考える内容も減っていく」と述べた。無意識のうちに抱え込んでいる情報や高すぎる理想を手放し、身近な安心と現実的な行動に目を向けることが、心の平穏を取り戻すための知識と言える。

YouTubeの動画内容

00:00

毎日の疲労の原因は「考えすぎる生き方」にある
00:37

行動から緊張を解く「リラックスの習慣」
05:01

不要な悩みを生む「情報の制限」
09:26

身近な助け合いで得られる本当の「安心感」
14:06

高すぎる理想を防ぐ「期待の強さの客観視」

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