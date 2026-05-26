シャオミ・ジャパンはウェアラブルシリーズの最新モデル『Xiaomi Smart Band 10 Pro』を日本で発売する。本製品は、9.7mmのスリムボディに最大21日間持続するバッテリーを搭載したスマートバンドで、専門睡眠機関と共同開発したヘルスケア機能と、本格的なスポーツ機能を備える。ディスプレイは1.74インチの有機EL（AMOLED）を採用し、最大輝度は2000nitsまで引き上げられた。フレームには高強度なアルミニウム合金を採用し、新たに「セラミックエディション」もラインナップに加わった。

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ヘルスケア機能では、専門睡眠機関との共同開発によりHRV（心拍変動）のトラッキング機能を新たに追加。あわせて『睡眠アルゴリズム 2.0』を導入し、前モデルと比較して入眠・起床の判定精度や睡眠ステージ判定の精度が向上している。24時間心拍数モニタリングや24時間血中酸素レベル測定、ストレスレベルモニタリング、女性の健康管理機能などにも対応する。

バッテリーはライトモード使用時で最大21日間、通常使用時で約8日間の駆動が可能。GPSを含む5つの主要な衛星システムに対応し、スマートフォンを持ち歩かなくてもバンド単体でランニングなどのルートを記録できる。2台のスマートフォンからの通知を同時に受け取れる機能も新たに追加された。

スポーツ機能では、150種類以上のスポーツモードに対応。5ATM防水性能により水中での心拍数測定が可能となり、スイミング時の計測にも対応する。コーナーでの位置ズレを補正する「トラックモード」や、スマートフォンをサイクルコンピューターとして活用できる「サイクリングモード」も新たに搭載された。バンドで測定した心拍数データをBluetooth経由でサイクルコンピューターや他社製のフィットネスアプリへ直接送信することもできる。

■製品情報Xiaomi Smart Band 10 Proメーカー：シャオミ・ジャパン発売日：5月26日16時価格：・ブラック / シルバー / ピンク 10,800円（税込）・セラミックエディション 13,800円（税込）カラー：ブラック / シルバー / ピンク / セラミックエディション主な仕様：・サイズ：46.18mm × 33.35mm × 9.7mm・重さ：21.6g（同梱ストラップを除く）・画面：1.74インチ 有機EL（AMOLED） / 60Hzリフレッシュレート / 2000nits最大輝度・解像度：480 × 336ピクセル・バッテリー容量：350mAh・使用時間：最大21日間（ライトモード使用時）／通常使用時 約8日間・Bluetooth 5.5・5ATM防水性能・対応OS：Android 8.1以降または iOS 15以降販売チャネル：Xiaomi Store各店、Xiaomi Service Center秋葉原店、Xiaomi公式サイト（mi.com）、Xiaomi公式 楽天市場店、Amazon.co.jp、シャオミ・ジャパン公式TikTok Shop

（文＝リアルサウンド編集部）