コロンビア代表がW杯メンバー発表! ハメスやL・ディアスら主力が名を連ねる
コロンビアサッカー連盟(FCF)は25日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けたコロンビア代表メンバー26名を発表した。
コロンビアは南米予選を3位で突破し、2大会ぶり7回目の出場。本大会ではグループKに入り、ポルトガル、コンゴ民主共和国、ウズベキスタンと対戦する。
アルゼンチン人のネストル・ロレンソ監督は、キャプテンで10番のMFハメス・ロドリゲス(ミネソタ・ユナイテッド)、FWルイス・ディアス(バイエルン)など、準優勝を果たしたコパ・アメリカ2024の主力選手を中心に招集した。
以下、コロンビア代表メンバー
▽GK
カミロ・バルガス(アトラス)
アルバロ・モンテロ(ベレス・サルスフィールド)
ダビド・オスピナ(アトレティコ・ナシオナル)
▽DF
ダビンソン・サンチェス(ガラタサライ)
ジョン・ルクミ(ボローニャ)
ジェリー・ミナ(カリアリ)
ウィジェル・ディッタ(クルス・アスル)
ダニエル・ムニョス(クリスタル・パレス)
サンティアゴ・アリアス(インデペンディエンテ)
ホアン・モヒカ(マジョルカ)
デイベル・マチャド(ナント)
▽MF
リチャルド・リオス(ベンフィカ)
ジェフェルソン・レルマ(クリスタル・パレス)
ケビン・カスターニョ(リバープレート)
フアン・ポルティーヤ(アトレチコ・パラナエンセ)
グスタボ・プエルタ(ラシン)
ジョン・アリアス(パルメイラス)
ホルヘ・カラスカル(フラメンゴ)
フアン・フェルナンド・キンテロ(リバープレート)
ハメス・ロドリゲス(ミネソタ・ユナイテッド)
レアンドロ・カンパス(ロサリオ・セントラル)
▽FW
クチョ・エルナンデス(ベティス)
ルイス・ディアス(バイエルン)
ルイス・スアレス(スポルティング)
アンドレス・ゴメス(バスコ・ダ・ガマ)
ジョン・コルドバ(クラスノダール)
コロンビアは南米予選を3位で突破し、2大会ぶり7回目の出場。本大会ではグループKに入り、ポルトガル、コンゴ民主共和国、ウズベキスタンと対戦する。
アルゼンチン人のネストル・ロレンソ監督は、キャプテンで10番のMFハメス・ロドリゲス(ミネソタ・ユナイテッド)、FWルイス・ディアス(バイエルン)など、準優勝を果たしたコパ・アメリカ2024の主力選手を中心に招集した。
▽GK
カミロ・バルガス(アトラス)
アルバロ・モンテロ(ベレス・サルスフィールド)
ダビド・オスピナ(アトレティコ・ナシオナル)
▽DF
ダビンソン・サンチェス(ガラタサライ)
ジョン・ルクミ(ボローニャ)
ジェリー・ミナ(カリアリ)
ウィジェル・ディッタ(クルス・アスル)
ダニエル・ムニョス(クリスタル・パレス)
サンティアゴ・アリアス(インデペンディエンテ)
ホアン・モヒカ(マジョルカ)
デイベル・マチャド(ナント)
▽MF
リチャルド・リオス(ベンフィカ)
ジェフェルソン・レルマ(クリスタル・パレス)
ケビン・カスターニョ(リバープレート)
フアン・ポルティーヤ(アトレチコ・パラナエンセ)
グスタボ・プエルタ(ラシン)
ジョン・アリアス(パルメイラス)
ホルヘ・カラスカル(フラメンゴ)
フアン・フェルナンド・キンテロ(リバープレート)
ハメス・ロドリゲス(ミネソタ・ユナイテッド)
レアンドロ・カンパス(ロサリオ・セントラル)
▽FW
クチョ・エルナンデス(ベティス)
ルイス・ディアス(バイエルン)
ルイス・スアレス(スポルティング)
アンドレス・ゴメス(バスコ・ダ・ガマ)
ジョン・コルドバ(クラスノダール)