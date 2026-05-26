　コロンビアサッカー連盟(FCF)は25日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けたコロンビア代表メンバー26名を発表した。

　コロンビアは南米予選を3位で突破し、2大会ぶり7回目の出場。本大会ではグループKに入り、ポルトガル、コンゴ民主共和国、ウズベキスタンと対戦する。

　アルゼンチン人のネストル・ロレンソ監督は、キャプテンで10番のMFハメス・ロドリゲス(ミネソタ・ユナイテッド)、FWルイス・ディアス(バイエルン)など、準優勝を果たしたコパ・アメリカ2024の主力選手を中心に招集した。

以下、コロンビア代表メンバー

▽GK

カミロ・バルガス(アトラス)

アルバロ・モンテロ(ベレス・サルスフィールド)

ダビド・オスピナ(アトレティコ・ナシオナル)

▽DF

ダビンソン・サンチェス(ガラタサライ)

ジョン・ルクミ(ボローニャ)

ジェリー・ミナ(カリアリ)

ウィジェル・ディッタ(クルス・アスル)

ダニエル・ムニョス(クリスタル・パレス)

サンティアゴ・アリアス(インデペンディエンテ)

ホアン・モヒカ(マジョルカ)

デイベル・マチャド(ナント)

▽MF

リチャルド・リオス(ベンフィカ)

ジェフェルソン・レルマ(クリスタル・パレス)

ケビン・カスターニョ(リバープレート)

フアン・ポルティーヤ(アトレチコ・パラナエンセ)

グスタボ・プエルタ(ラシン)

ジョン・アリアス(パルメイラス)

ホルヘ・カラスカル(フラメンゴ)

フアン・フェルナンド・キンテロ(リバープレート)

ハメス・ロドリゲス(ミネソタ・ユナイテッド)

レアンドロ・カンパス(ロサリオ・セントラル)

▽FW

クチョ・エルナンデス(ベティス)

ルイス・ディアス(バイエルン)

ルイス・スアレス(スポルティング)

アンドレス・ゴメス(バスコ・ダ・ガマ)

ジョン・コルドバ(クラスノダール)