「くそかっこいい」「バブリー」「パイロットのよう」日本代表FW上田綺世のファッションが話題に
フェイエノールトが25日にクラブ公式X(@Feyenoord)を更新し、日本代表FW上田綺世の私服ショットを公開した。
上田は今季エールディビジで断トツ1位の25ゴールを記録。日本人初の得点王を獲得し、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場圏内の2位フィニッシュに貢献した。
クラブは「2025-2026 エールディビジ得点王 上田綺世」と改めて報告し、トロフィーを持つ上田の写真をアップ。サングラス、両耳にピアス、黒の革ジャンを身に着けた姿に「くそかっこいい」「バブリーないでたち」「かっこよすぎワロタ」「とても素敵な写真だ」「なぜ彼はドイツ空軍のパイロットのような格好をしているんだ?」「素晴らしいコーディネート」などの声が寄せられた。
上田は2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向け、25日に日本代表の国内合宿に合流。本大会での活躍が期待されている。
上田は今季エールディビジで断トツ1位の25ゴールを記録。日本人初の得点王を獲得し、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場圏内の2位フィニッシュに貢献した。
クラブは「2025-2026 エールディビジ得点王 上田綺世」と改めて報告し、トロフィーを持つ上田の写真をアップ。サングラス、両耳にピアス、黒の革ジャンを身に着けた姿に「くそかっこいい」「バブリーないでたち」「かっこよすぎワロタ」「とても素敵な写真だ」「なぜ彼はドイツ空軍のパイロットのような格好をしているんだ?」「素晴らしいコーディネート」などの声が寄せられた。
上田は2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向け、25日に日本代表の国内合宿に合流。本大会での活躍が期待されている。
Topscorer @eredivisie 2025-2026— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 25, 2026
Ayase Ueda pic.twitter.com/czUDlFXJXU