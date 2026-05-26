オークスで歴史的勝利

24日に行われた中央競馬のG1・オークス（東京芝2400メートル）で、22歳の今村聖奈騎手が歴史的勝利を挙げた。ジュウリョクピエロ（牝3、寺島）を1着に導き、女性騎手初のクラシック制覇。レース後に見せた歓喜のアクションに、ファンは熱視線を送った。

ジュウリョクピエロと今村は、後方からレースを進めた。14番手で直線に向くと末脚全開。最後は2着馬と4着馬の間から抜け出し、鞍上はガッツポーズを見せた。

表彰式を終え、検量室前に戻ってきた今村は、満面の笑みで両手を突き上げてジャンプ。全身で歓喜を表現する22歳の様子を、インスタグラムで公開したのはJRA公式動画「タートピッ！」でリポーターを務める田辺ソランだ。「聖奈オークス制覇本当におめでとう 最っっっっ高カッコよかった！！ カッコ良すぎる！！」とつづると、ファンから様々なコメントが寄せられた。

「この歴史的ジャンプ 無ジュウリョクセイナ」

「一番嬉しい素の感情溢れてた。おめでとう」

「おめでとうございます。幸せをおすそわけしてもらいました」

「このアングルからの動画見れるなんてめちゃ嬉しいです」

「この動画見て感動がまた復活してきた」

今村は2022年もルーキーイヤーに51勝を挙げ、「最多勝利新人騎手」に輝いた。だが、2年目の2023年に25勝と勝ち星が半減すると、2024年は右肩手術などもあってわずか6勝。昨年は美浦を拠点として武者修行し、年間22勝と持ち直した。



（THE ANSWER編集部）