２６日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。前日に大幅高となった反動が出たほか、米国とイランによる和平協議の進展期待が後退したことが影響した。



２５日の米債券市場が休場で手掛かり材料に乏しいなか、債券先物は前日までの買い戻しが一服。米中央軍が２５日にイラン南部で自衛⁠のための攻撃を実施したと発表し、原油高を通じた国内インフレ圧力の高まりが意識されたこともあり、午前９時２０分すぎには一時１２８円２５銭まで軟化した。その後は下げ渋る動きとなったものの、高市早苗政権下での財政拡張への懸念がくすぶっていることなどから戻りは限定的だった。



午前１１時の先物６月限の終値は、前日比１９銭安の１２８円３０銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０２０％高い２．７１０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS