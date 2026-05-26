立川で味わう全19種パンケーキ！ Tune up THE PACIFIC ROOM

記事ポイント 東京・立川の複合施設「GREEN SPRINGS」内に、アイランドスタイルダイナー「THE PACIFIC ROOM」が2026年6月1日にオープンします。都内で複数回「食べログ 百名店」に選出された『THE GREAT BURGER』監修の本格グルメバーガーを展開します。パンケーキはシーズナルメニューを含め全19種類がそろい、6月1日から6月5日までオープニングキャンペーンを実施します。 東京・立川の複合施設「GREEN SPRINGS」内に、アイランドスタイルダイナー「THE PACIFIC ROOM」が2026年6月1日にオープンします。都内で複数回「食べログ 百名店」に選出された『THE GREAT BURGER』監修の本格グルメバーガーを展開します。パンケーキはシーズナルメニューを含め全19種類がそろい、6月1日から6月5日までオープニングキャンペーンを実施します。

東京・立川の複合施設「GREEN SPRINGS」1階に、オールデイダイナー「THE PACIFIC ROOM」が登場します。

ハワイにあるアメリカンダイナーの空気感とアイランドスタイルの心地よさを組み合わせた店内で、ランチ、カフェ、ディナーまで幅広い食事時間に対応します。

Tune up「THE PACIFIC ROOM」





オープン日：2026年6月1日営業時間：11:00〜23:00所在地：東京都立川市緑町3-1 GREENSPRINGS1階-E3アクセス：JR各線「立川駅」北口より徒歩約8分、多摩都市モノレール「立川北駅」より徒歩約4分料金目安：1人1,500円より予約・問合せ：042-506-0839

THE PACIFIC ROOMは、天高のある吹き抜けの店内に緑を取り入れた、開放感のあるオールデイダイナーです。

メニューは、本格グルメバーガー、ふわふわ食感のパンケーキ、ロコモコをはじめとしたハワイアンプレート、キッズメニュー、カフェドリンク、アルコールメニューで構成されます。

昼はカフェダイナーとして、夜は食事とお酒を組み合わせるダイナーとして利用でき、友人とのランチ、子ども連れの食事、イベント前後の軽食まで時間帯に合わせた使い方ができます。

本格グルメバーガー





看板メニューの本格グルメバーガーは、都内で複数回「食べログ 百名店」に選出された『THE GREAT BURGER』が監修しています。

GREAT GREEDY BURGER グレートグリーディーバーガー：2,838円HAMBURGER ハンバーガー：1,628円CHEESE BURGER チーズバーガー：1,848円

バーガーは、肉の旨みを引き立てる焼き加減、香ばしいバンズ、具材とソースのバランスにこだわった一品です。

厚みのあるバンズにパティや具材を重ねたメニューは、ランチの主役にもディナーの食事にもなるボリューム感です。





和牛バーガーは、肉本来の旨みをしっかり感じられる上質な味わいのメニューとしてラインアップされます。

WAGYU CHEESEBURGER 和牛チーズバーガー：2,618円

WAGYU CHEESEBURGER 和牛チーズバーガーは、少し贅沢なランチや夜の食事に合う価格帯と内容で展開します。

全19種類のパンケーキ





パンケーキは、シーズナルメニューを含めて全19種類が用意されます。

WHIPPED BUTTER PANCAKES ホイップバターパンケーキ：1,210円STRAWBERRY PANCAKES ストロベリーパンケーキ：1,980円HEAVENLY LILIKOI PANCAKES ヘブンリーリリコイパンケーキ：1,870円

ふわふわ食感の生地に、ホイップバター、ストロベリー、リリコイなどの味わいを組み合わせたラインアップです。

カフェタイムの一皿、子ども連れでの甘いメニュー、食後のデザートとして選べる幅を持たせています。





STRAWBERRY PANCAKES ストロベリーパンケーキは、赤いストロベリーの色合いがふんわりした生地に重なる華やかな一皿です。

HEAVENLY LILIKOI PANCAKES ヘブンリーリリコイパンケーキは、ハワイアンな空気感のあるカフェ利用に合うメニューです。

ハワイアンプレートとキッズメニュー





フードラインアップには、ハンバーガーやパンケーキに加えて、ロコモコをはじめとしたハワイアンプレート、プレートメニュー、グリル料理、キッズメニューがそろいます。

LITTLE HAWAII PLATE リトルハワイプレート：2,398円GRILLED HERB SAUSAGE BENEDICT グリルドハーブソーセージベネディクト：1,628円KIDS HAMBURGER キッズハンバーガー：1,188円

LITTLE HAWAII PLATE リトルハワイプレートは、ハワイアンプレートらしい食事感を一皿で味わえるメニューです。

KIDS HAMBURGER キッズハンバーガーが用意されるため、大人のバーガーやプレートと並べて子どもの食事も選べます。





GRILLED HERB SAUSAGE BENEDICT グリルドハーブソーセージベネディクトは、グリル料理の香ばしさとプレートメニューの食事感を組み合わせます。

家族での昼食、友人とのシェア、休日の早めの夕食まで、食事量に合わせて選びやすい構成です。

ドリンクとテイクアウト





ドリンクは、コーヒー、ソフトドリンク、スムージー、レモネード、クラフトビール、ハワイアンカクテルをそろえます。

昼のカフェ利用ではスムージーやレモネード、夜の食事ではクラフトビールやハワイアンカクテルを合わせられます。





テイクアウトでは、看板メニューの本格グルメバーガーやアイスクリームをはじめとしたメニューが用意されます。

GREEN SPRINGS周辺の公園で過ごす時間、LIVEやイベント前の軽食、自宅での食事に合わせて、店舗の味を持ち帰れます。

オープニングキャンペーン





オープンを記念して、2026年6月1日から6月5日までの5日間限定で、ふわふわ食感のパンケーキを1人につき1枚サービスします。

実施期間：2026年6月1日〜6月5日内容：パンケーキを1人につき1枚サービス利用条件：フードまたはドリンクを1品以上注文

キャンペーンは、フードまたはドリンクを1品以上注文した来店者を対象に実施されます。

グランドオープン直後の5日間に、バーガーやドリンクとパンケーキを組み合わせられる内容です。

THE GREAT BURGER監修の本格グルメバーガー、全19種類のパンケーキ、11:00〜23:00の営業時間により、ランチから夜の食事まで使える一軒です。

立川駅北口から徒歩約8分のGREEN SPRINGSで、カフェ、食事、テイクアウトを同じ店舗で選べます。

Tune up「THE PACIFIC ROOM」の紹介でした。

よくある質問

Q. THE PACIFIC ROOMはいつオープンしますか？

A. THE PACIFIC ROOMは2026年6月1日にオープンします。

Q. THE PACIFIC ROOMの営業時間は何時から何時までですか？

A. THE PACIFIC ROOMの営業時間は11:00〜23:00です。

Q. オープニングキャンペーンの対象条件は何ですか？

A. オープニングキャンペーンは、フードまたはドリンクを1品以上注文した来店者を対象に、パンケーキを1人につき1枚サービスする内容です。

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