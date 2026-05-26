「月間指名最高売り上げ1113万円」凄腕美容師の“神ワザ”に香取慎吾も感心 収益の秘密は「メンズメイク」
俳優・稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMAの番組『ななにー 地下ABEMA』＃119が無料放送され、「SNSで話題沸騰！激変請負人！奇跡の美容師大集合SP 第2弾」と題して、SNSで注目を集める美容師たちの驚きの変身術が紹介された。
【写真】大変身！平田みかさんの神ワザでスタッフがイケメンに
番組前半でスタジオの視線を集めたのは、「LIPPS hair 渋谷」の美容師・平田みかさん。日本トップクラスとなる「月間指名最高売り上げ1113万円」を記録した凄腕美容師として登場した。
平田さんの高い支持を支えるのが、カットと組み合わせた「メンズメイク」だ。就職活動前の男性を韓国グループ・BTSのV風に変身させた動画は1300万回再生を突破。現在では予約の4〜5割がメイク目的の客だという。
番組では、第1弾出演後に元の髪型へ戻ってしまった番組スタッフが平田さんの施術を体験。「オレンジのコンシーラーで青髭を消す」「シェーディングで輪郭を細く見せ、鼻の側面に影を入れる」など独自のテクニックを駆使し、わずか1時間でK−POPアイドルのような印象へと変貌した。
劇的な変化に、みちょぱこと池田美優は「AIみたい！モテそう！」と驚き。香取も「男の子も（メイクを）勉強してやるようになっていってもいいよね」と感心した様子を見せ、メンズメイクの可能性に理解を示した。
番組にはほかにも、総再生数1億回を超える変身動画で知られる「DIECE SHIBUYA」大月ショウさん、“ショートカットの神様”として人気を集める「yori Tokyo」坂本広大さん、独自の「パーマ落とし」で話題の「pizzicato」奥村巧実さんらが出演。
大月さんのカットで爽やかな印象へ変身した男性が婚約破棄から11ヶ月で結婚したエピソードや、奥村さんの施術でラーメン店の売り上げが1.5倍になった女性の成功談なども紹介され、髪型が人生を変える瞬間が次々と明かされた。
さらに、第1弾で話題を呼んだ「Amoute」代表・横井拓徹さんと、横井さんのカットで人生が変わったという男性も登場。「横井さんのカットのおかげで結婚した」「空港で『SNSでバズった人ですか？』と声をかけられた」と語り、スタジオを盛り上げた。
【写真】大変身！平田みかさんの神ワザでスタッフがイケメンに
番組前半でスタジオの視線を集めたのは、「LIPPS hair 渋谷」の美容師・平田みかさん。日本トップクラスとなる「月間指名最高売り上げ1113万円」を記録した凄腕美容師として登場した。
番組では、第1弾出演後に元の髪型へ戻ってしまった番組スタッフが平田さんの施術を体験。「オレンジのコンシーラーで青髭を消す」「シェーディングで輪郭を細く見せ、鼻の側面に影を入れる」など独自のテクニックを駆使し、わずか1時間でK−POPアイドルのような印象へと変貌した。
劇的な変化に、みちょぱこと池田美優は「AIみたい！モテそう！」と驚き。香取も「男の子も（メイクを）勉強してやるようになっていってもいいよね」と感心した様子を見せ、メンズメイクの可能性に理解を示した。
番組にはほかにも、総再生数1億回を超える変身動画で知られる「DIECE SHIBUYA」大月ショウさん、“ショートカットの神様”として人気を集める「yori Tokyo」坂本広大さん、独自の「パーマ落とし」で話題の「pizzicato」奥村巧実さんらが出演。
大月さんのカットで爽やかな印象へ変身した男性が婚約破棄から11ヶ月で結婚したエピソードや、奥村さんの施術でラーメン店の売り上げが1.5倍になった女性の成功談なども紹介され、髪型が人生を変える瞬間が次々と明かされた。
さらに、第1弾で話題を呼んだ「Amoute」代表・横井拓徹さんと、横井さんのカットで人生が変わったという男性も登場。「横井さんのカットのおかげで結婚した」「空港で『SNSでバズった人ですか？』と声をかけられた」と語り、スタジオを盛り上げた。