下半身主導の打撃が身につく「股関節曲げ伸ばし反動ジャンプドリル」

打撃において少年野球の現場でよく耳にするのが、「上体の力を抜いてバットを出そう」という指導。明徳義塾高出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは「下半身の使い方が分からないので、上半身を使わないと打てないんですよね」と解説する。解決策として「股関節曲げ伸ばし反動ジャンプドリル」を推奨している。

打球を遠くへ飛ばすには下半身の力が不可欠。だが、野球を始めて間もない子どもたちが動きを習得するのは難しく、バットを握る腕に頼ってしまいがちだ。結果、力みが生じて打球も飛ばない。「下半身を力強く動かせるようになれば、上半身はリラックスしていてもバットは勝手に出てくるようになります」。

久松さんお勧めのドリルはまず、足を肩幅に広げて立つ。股関節を曲げて上半身を地面と平行になるように倒し、両腕を前方に伸ばす。次にかかとを浮かせる。太もも裏に張りを感じるはずだ。この体勢から、両腕を振り下げながらかかとで地面を踏み、真上にジャンプする。

ジャンプする際、腕を振り上げるのが通常の動きだが、このドリルでは打撃の動きとリンクさせる。上半身は上から下、下半身は下から上に力を加えることでスイングスピードは上がり、飛距離も伸びていく。この動きを体に覚え込ませる。

かかとは強く踏むよう心掛ける。「ドンと音が鳴れば理想です。地面からの反発をもらって上に跳びたい」。背中が丸まったり、膝が前に出たりしないように注意したい。膝が前に出ると太もも前側の力だけで行うことになるので、効果がない。太もも裏に張りを感じれば正しいフォームでできている証拠。姿勢をチェックしながら行うことが重要になる。

負荷の高いドリルだけに、「10回1セットを目安にして、増やす必要はありません。小学生のうちに習得してほしい動きなので、継続してやってもらえたらと思います」。日々取り組むことで、ホームランを可能にする長打力が備わるはずだ。（First-Pitch編集部）