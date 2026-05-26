活発な梅雨前線の影響で、奄美地方では26日(火)昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。土砂災害などに警戒が必要です。

■梅雨前線や湿った空気で雨雲発達

奄美地方には活発な梅雨前線が停滞していて、この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となっています。

午前7時25分現在も奄美地方には活発な雨雲がみられ、午前7時20分までの1時間に喜界空港で65.5ミリの非常に激しい雨を観測。十島村・喜界町には大雨警報が発表されています。

奄美地方では、26日(火)昼前にかけて、次々と発生した積乱雲が列をなし数時間にわたって同じような場所で非常に激しい雨や猛烈な雨を降らせる「線状降水帯」が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。